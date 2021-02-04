注射肉毒素 正规医院才安全

日前，韩国美得妥公司生产的A型肉毒毒素Innotox被吊销许可，这一事件再次在医美爱好者之中引发关注。由于大众对于肉毒素的认知仍然比较混乱，这甚至引发了对于肉毒素使用安全性的怀疑。其实，此次被禁的产品从未在获得中国药品监督管理局许可，多在美容院等不规范渠道流通。因此，业内人士指出，包括肉毒素注射在内的许多医美项目属于医疗行为，一定要到正规医院接受诊疗。

调查

被吊销产品未在中国获批

据了解，这次被韩国相关部门吊销许可的是韩国美得妥公司生产的A型肉毒毒素Innotox，1月26日开始生效。而吊销的原因是在给Innotox进行医药品申请许可及变更许可过程中，伪造实验材料，违反了相关法律。至此，该企业旗下3款肉毒素产品均被吊销许可。

全媒体记者在中国药品监督管理局官网的进口药物一栏查询发现，这三款被吊销许可的药物都没有在中国获准上市。然而奇怪的是，据韩媒报道，根据韩国关税厅数据推测，仅该企业旗下Meditoxin(此前已被吊销许可)，2019年出口到中国的总额就超过4000万美元（约合人民币2.6亿元）。

对此，有熟悉医学美容领域的人士表示，这些药物主要是在美容院等非正规医疗机构领域流通。“韩国的肉毒素由于相对比较便宜，再加上美容院等渠道不规范流通造成的低价竞争，与正规医疗机构相比同等剂量的肉毒素价差可能最多达到10倍之多。”该业内人士表示，因此有许多不具备足够的医疗知识，又对价格敏感的用户选择在非法机构注射肉毒素。而这也是近年来医学美容飞速发展过程中导致的乱象，同时也是目前的整顿重点。

解读

肉毒素不是导致“脸僵”的原因

据卓正医疗皮肤美学科秘书长、医学博士钟华介绍，肉毒素最早是应用在传统医疗之中的一种药物，功能是通过阻断神经与肌肉之间的信息传导，可以强制过度收缩的小肌肉放松，最早是应用于斜视、眼睑痉挛、斜颈等疾病的治疗。而在进入医学美容领域之后，肉毒素的主要作用在于改善肌肉轮廓、除皱以及美容手术之后的疤痕治疗等。

钟华告诉全媒体记者，从采购时需要提供的医疗资质、到使用时需要登记对应编码、再到医生处方、剂量及使用方法，肉毒素使用的严格程度远远超过普通的药物。“肉毒素进入人体之后可以被完全代谢没有任何残留，因此只要是在安全剂量内被正确使用，肉毒素堪称是最安全的药物。”

中国整形美容协会面部年轻化委员会常委、广州紫馨医疗美容医院技术院长曾东在接受全媒体记者采访时表示，“如果推荐一个医美项目作为常规保养手段，我认为是肉毒素。”“欧美女性通过定期注射肉毒素，实现对动态纹的管理，以达到抗衰老的目的。”钟华表示，例如抬头纹、法令纹等，若长期不理会，动态纹将会转化为静态纹，此时肉毒素就难以发挥作用了。

至于使用肉毒素是否会导致“脸僵”的问题，钟华表示，并不是肉毒素导致的脸僵，而是肉毒素的剂量以及注射位置的不恰当，使得某些肌肉运动看上去不自然。“因此，到合规医院找具备资质和审美的医生的重要性，怎么强调都不为过。”

提醒：

中国只有四种肉毒素合法

目前，在中国市场上有四个品牌肉毒素经过了中国药品监督管理局批准，具体型号可以在该局官网上查询。

其中，保妥适是最早进入中国的肉毒素品牌，应用最为广泛。它的优点是技术成熟，弥散度更小，因此注射的精确度更高。但缺点就是价格相对昂贵。

而衡利则是国产肉毒素品牌，跟保妥适比起来性价比较高，比较适合瘦腿等使用量较大的情况。

另外两个进口品牌分别是英国的吉适和韩国Hugel公司的肉毒素产品，均在2020年下半年获批，因此在国内的使用数据目前还相对缺乏。