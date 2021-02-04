新冠疫苗当打则打别被这些谣言误导

新年伊始，新冠疫苗全民免费接种的好消息，驱散了凛冬的严寒。可相关谣言也随之而起，出没于微信朋友圈。

此外，上个月还有一些“新闻”抓住了大家的眼球：东京奥运会将于2032年举办、交通银行客户信息在暗网被贩卖、喝茶能预防新冠肺炎……这些传闻究竟是真是假？

接种mRNA新冠疫苗会变转基因人？ 真相：mRNA疫苗无法进入细胞核

上个月，一段聊天记录在网上热传：mRNA新冠疫苗可以通过逆转录，将病毒的基因插入人体染色体，接种者将因此变成转基因人。

除了灭活疫苗，全球获批上市的另一种新冠疫苗就是mRNA疫苗。

mRNA疫苗技术始于1989年，此前该技术主要被应用于癌症病人，这是该技术首次在传染病预防领域被大规模使用，在研mRNA新冠疫苗基本采用新冠病毒刺突S蛋白作为抗原，通过纳米载体技术将mRNA疫苗包裹在纳米颗粒中，具有产品设计速度快、投入实验研究早等优势。

科学研究发现，今天的人体基因组中，有约8%的基因来自病毒，而具有这类能力的病毒，就是古老的逆转录病毒。

“新冠病毒是RNA病毒，但不是‘逆转录RNA病毒’，所以新冠病毒的基因不会被整合到人体染色体中，这是常识。”美国宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛指出，mRNA疫苗的纳米微粒载体，只是将病毒的基因片段送入细胞质，根本不进入细胞核。连细胞核都不能进入，怎么会有机会被整合到人的基因组里呢？

这样看来mRNA新冠疫苗会制造转基因人的说法，缺乏科学依据，根本就是无稽之谈。

可短信预约接种新冠疫苗？ 真相：纯属引导付费的诈骗信息

新冠疫苗全民免费接种的消息振奋人心，然而，以疫苗预约接种为诱饵，电信诈骗分子却趁机设下新骗局。多地群众近日收到署名为“疾管中心”的短信，称“新冠疫苗可预约接种”并附上预约链接，引导居民点击缴费。一时间，假借官方机构名义、时间有误、网址不明的诈骗接种信息，开始在微信朋友圈、微博等社交平台传播。

对此，浙江绍兴反虚假信息欺诈中心提示，短信内的网址链接带有木马病毒，公众进入填写身份证号、手机号、银行卡等信息会被套取银行卡验证码，从而导致账户内资金被盗。据悉，北京、四川、浙江等地疾控中心或公安机构，已经相继发布紧急通报辟谣。

当前，全国新冠疫苗免费接种工作正在稳步推进。根据国家卫健委消息，截至1月13日，我国新冠疫苗接种已超1000万剂次。在此前的新闻发布会上，国家医疗保障局和国家卫健委相关负责人表示，新冠病毒疫苗为全民免费提供，接种费用将由医保基金和国家财政共同负担，居民个人不负担费用。

疫苗接种工作与公众健康息息相关，关系整个防控大局，谁先打、何时打、去哪打，应该严格依照国家部署。中国互联网联合辟谣平台指出，相较于以往种种电信诈骗套路，设置“新冠疫苗预约”骗局，利用公众对疫苗接种的急迫心理，更加具有迷惑性。平台也提醒，在做好冬季防疫工作的同时，大家还要提高反诈防骗意识。

喝茶可预防新冠肺炎？ 真相：只是体外实验，体内效果未被证实

继吃蒜、喝酒预防新冠肺炎被辟谣后，上个月网上热传喝茶可预防新冠肺炎：90%的新冠病毒一分钟就被茶水杀灭，99.9%的新冠病毒10分钟就被茶水杀灭。相关文章还附上了一段广东省人民医院胸外科主任医师乔贵宾的短视频来验证此结论。

对此，乔贵宾直呼招架不住，不得不站出来辟谣。“有的媒体把我讲的内容掐头去尾，只是留下了日本人研究的内容，就想说明茶水能杀灭新冠病毒，其实这是不现实的，我认为这属于谣言。”乔贵宾在其个人微博中写道。

事情源于去年11月30日，日本奈良县立医科大学发布文章，提及一项研究“不同茶对新型冠状病毒的灭活效果”，文章结论强调，本次研究未能验证可以通过喝茶达到预防感染新冠病毒的效果。

“‘茶水能杀灭新冠病毒’的研究是在试管内进行的，换句话说这只是一个体外实验，当然不能直接推导出‘喝茶能杀灭新冠病毒’，后者已经是体内实验结果了。”乔贵宾劝大家不要轻信这个谣言。

国家应急防控药物工程技术研究中心研究员钟武指出，截至目前，没有体外细胞水平上、动物体内实验的抗病毒数据或临床试验数据以及剂量关系等完整的循证证据可以证明，光靠喝茶就能预防或治疗新冠肺炎，大家仍需严格做好个人防护措施。

“预防新冠肺炎，最靠谱有效的方式，就是戴口罩、勤洗手、多通风、不聚集、保持社交距离！”乔贵宾强调。

东京奥运会延至2032年举办？ 真相：官方决定于2021年夏天举办

近来网上传言，由于新冠疫情进一步加剧，东京奥运会将转至2032年举办。其实，早在去年九十月份时，这条“消息”就已被制造出来了，近来反复的疫情使其“复出”。

东京奥运会的时间本来已顺延一年。去年3月30日，国际奥委会官方发布声明称，原定于2020年7月24日至8月9日期间举行的东京奥运会，将于2021年7月23日至8月8日举行；东京残奥会将在2021年8月24日至9月5日举行。

事实上，东京奥运会改到2032年举办的消息从未得到官方确认。相反，官方多次强调有信心于2021年7月23日至8月8日举办奥运会。1月11日，国际奥委会新闻发言人在接受记者采访时表示，国际奥委会将与日本一道，继续全力以赴让东京2020年奥运会和残奥会在今年夏天安全成功地举办。1月12日，东京奥组委首席执行官武藤敏郎表示，关于东京奥运会取消或者推迟到2024年甚至2032年的消息都是假新闻。当天，东京奥组委主席森喜朗承诺，东京奥运会和残奥会将在今年夏天如期举行。

交行大量客户信息遭贩卖？ 真相：数据系伪造，与真实客户信息不符

上个月，网传交通银行被黑客和暗网售卖者盯上，有黑客在国外某论坛发帖，以约合220万元的价格，贩卖交通银行逾1679万个客户信息。为此，交通银行在其官网发布声明紧急辟谣，经系统核查比对，确认网传信息与该行真实客户信息不符。

暗网，这个普通用户无法抵达的网络空间，被称为“非法交易的天堂”。这已不是暗网售卖者首次盯上金融机构了。去年4月，网传国内多家银行的上百万条数据，疑似在境外黑客论坛被贩卖。“中招”的银行回应态度相对一致：经排查比对，网传信息与真实客户信息不符，不排除系不法分子伪造、售卖所谓银行客户信息牟取不当利益。

为何不法分子盯上银行、银行矢口否认的桥段多次上演？

分析人士表示，金融数据价值高，一旦被售卖，产生的危害也非常大，因此银行对客户信息十分敏感。而在暗网被售卖的银行客户信息，多由系统内部流出，或者被黑客窃取，这两种情况都对银行不利。

近年来，国内商业银行对于金融信息及数据安全越发关注，多家银行采取设置内网、限定设备等方式加强保护力度。不过，应对金融科技挑战，弥补数据隐私保护制度漏洞是关键。中国银保监会主席郭树清此前表示，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露或被滥用。