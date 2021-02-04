蔬、果、肉供应充足春节“菜篮子”有保障

近期，受强寒潮天气、新冠肺炎疫情局部反弹以及春节临近消费拉动等因素影响，一些地区部分鲜活农产品价格波动上涨。那么，春节期间农产品生产形势如何？

日前，科技日报记者就相关问题采访了农业农村部有关负责人。

“由于去年蔬菜种植效益较好，种植户生产积极性高，今年冬春蔬菜整体供给能力稳中有升。”农业农村部相关负责人表示。

同时，冬春蔬菜品种类型丰富、质量好、结构优，蔬菜抽检合格率达97.6%。据悉，1月18日北京新发地批发市场蔬菜供应品种达105个。

“此外，去年水果总体丰产，当前苹果库存处于高位，柑橘等水果市场供给充足、品种丰富，后期价格大幅上涨缺乏支撑。”农业农村部相关负责人说。

2019年以来生猪生产出现下滑，现在恢复情况如何？春节期间老百姓碗里的肉有没有保障？

“2020年以来，在市场拉动和政策激励双重作用下，生猪生产持续加快恢复，产能快速提升，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪市场供应持续得到改善。”农业农村部相关负责人表示。

“可以说，生猪供应最紧张的时期已经过去。”农业农村部相关负责人说，从目前的供需情况看，前期压栏肥猪因临近春节加快出栏，南方制作腊肉香肠活动接近尾声，猪价已经出现下降的苗头。

预计今年1至2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右，后期猪肉价格还有下降的空间。

“此外，从春节期间市场供应来看，产蛋鸡和肉鸡存栏处于历史同期较高水平，鸡蛋鸡肉市场供应比较充足，价格将总体稳定。按照惯例，春节前牛羊出栏将显著增加，市场供应总体有保障，价格将以稳为主。”农业农村部相关负责人说。

中国人讲究“年年有鱼”“无鱼不成席”，春节期间水产品的总体供应情况如何？

“近期，经对我国渔业主产区湖北、江西、广东、福建等省的调度，各地克服疫情和寒潮天气影响，生产形势较为稳定，春节期间水产品供给是有保障的，能够满足老百姓消费需求。”农业农村部相关负责人说。

同时，近年来各地大力推广水产绿色健康养殖模式，强化水生生物疫病防控，严格用药监管，加大水产品产地兽药残留监测监管力度，水产品质量有所提升。