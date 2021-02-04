“灵魂砍价”第四波来了 拟中选药品平均降价52%

药品的国家集中带量采购谈判被人们形象地称为“灵魂砍价”。“降价别跟挤牙膏似的”“这报价数字不吉利”“你可以再打个电话”等等砍价金句让很多网友直呼给力，“灵魂砍价”通过谈判战术、唇枪舌剑、以情动人将价格“水分”挤出，为人民用药争取最大的利益。

2月3日，全国各省份组成联盟开展的第四批国家组织药品集中采购，在上海产生拟中选结果。“灵魂砍价”第四波来了！战绩如何？

科技日报记者从国家医保局获悉，本次集采后，一批常用药品、抗癌药品费用将明显降低。采购共纳入45种药品，全部采购成功，拟中选药品平均降价52%。

据介绍，贯彻落实国务院办公厅《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》精神，在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成联盟开展的第四批国家组织药品集中采购坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制。坚持高质量标准，仍将通过质量和疗效一致性评价作为仿制药入围的条件。同时，进一步微调优化采购规则，将最多可中选企业数量从原来的8家增加到10家，提高供应保障能力。

通过优化采购规则，此次拟中选企业比例增加，跨国企业、百强企业等均积极参与，中选药品将高质量地满足患者的用药需求。

数据显示，共有152家企业参加本次集采，产生拟中选企业118家，企业拟中选比例提高至71%。拟中选产品158个，包括5家外资企业的5个产品，涉及德国、法国、印度和日本跨国药企。拟中选产品中，上市公司、外资企业、百强企业等企业的产品占62%，同时也有氨磺必利片、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等2个原研药品拟中选。其中，精神分裂症治疗药物氨磺必利原研药企业赛诺菲公司中选，单片价格由12元降至1.6元，患者每个月可节约费用约912元。

第四次“灵魂砍价”涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域，群众受益面广。以胃溃疡治疗药物艾司奥美拉唑肠溶片（20mg/片）为例，集采后每片价格从9元下降到3元，整个疗程可节约费用约240元。预计全国患者将于2021年5月用上本次集采降价后的药品。