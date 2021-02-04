近10亿网民夯实疫情防控底座

3日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，近10亿网民成为打赢疫情防控阻击战的基础元素。

截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，占全球网民的五分之一，互联网普及率达70.4%，高于全球平均水平。

CNNIC主任曾宇表示，我国较为完备的互联网基础设施和丰富的互联网应用为打赢疫情防控阻击战起到了关键作用。远程办公、在线教育等新模式为全社会“重启”和经济复苏提供强大助力。

截至2020年12月，我国在线教育、在线医疗用户规模分别为3.42亿、2.15亿，占网民整体的34.6%、21.7%；远程办公应用用户规模达3.46亿，较2020年6月增长1.47亿。

疫情期间，全国一体化政务服务平台推出“防疫健康码”，累计申领近9亿人，使用次数超过400亿人次，支撑全国绝大部分地区实现“一码通行”。

国家行政学院电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任王益民表示，抗击新冠肺炎疫情的迫切需要，使我国数字政府的建设步伐进一步加快。（记者刘艳）