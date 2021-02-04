一家人聚在一起吃年夜饭是新春的重中之重。在今年疫情防控形势下，大家对食品健康安全等方面的要求大幅度提升。你打算怎么准备年夜饭？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2043名受访者进行的一项调查显示，89.7%的受访者今年在家里烹饪年夜饭，76.4%的受访者打算全家人一起准备。对于今年就地过年等特别的过年方式，69.1%的受访者感觉更加健康安心。

76.4%受访者打算全家人一起准备年夜饭

“按照东北的习俗，年夜饭要吃猪蹄。我们买了一些现成的猪蹄，还打算入乡随俗包酸菜饺子，再给孩子包点胡萝卜小白菜馅儿的，比不上传统的东北年夜饭丰盛，但也有一些年味儿。”老家山西的赵路羽（化名）打算在沈阳“就地过年”，正在为一家三口的年夜饭作准备。

今年的年夜饭，89.7%的受访者在家里烹饪，32.8%的受访者会购买半成品食品烹制，12.3%的受访者会选择送餐到家服务。

今年由于倡导不聚集，不少餐饮品牌纷纷瞄准线上，涉足年夜饭礼盒市场。赵路羽蹲守了一些直播间的年货节，发现除了传统的牛奶、坚果等礼盒，今年的年夜饭半成品礼盒套餐也是直播间的主要产品，而且销量很好。她下单了一份平时经常会吃的一家老字号的年夜饭礼盒，“这个品牌值得信赖，基本是他们家的招牌菜品，应该不差，而且烹饪简单不费事”。

“婆婆对自己的厨艺没信心，家里人又多，所以以往我们都是外出一起吃年夜饭，今年没办法出去聚餐，就购买了很多半成品的菜品，比如酸菜鱼、小龙虾、熟食礼盒等，直接打开稍微加工一下就能吃。”家在北京的杨玲（化名）也计划用半成品食物为年夜饭添菜，“我们还计划准备一些火锅食材，大家围坐着涮羊肉也很热闹”。

江西宜春的蒋健（化名）感觉近年来家乡的年夜饭有了很多变化，“小时候年夜饭不那么丰富，由于平时吃肉不多，年夜饭最核心的菜便是腊味。我们一入冬就会储存过年的腊肉，腊肠腊鱼腊鸡腊鸭，各种腊味都有，还有特色的油炸糯米丸子和糍粑，再加上一道蔬菜和一份鲜鸡汤，就是年夜饭的全部内容了。近些年变化很大，腊味大大减少，平时吃得挺多了，过年时就不会专门吃。用新鲜的蔬菜和肉做的菜品会有很多，一共12道，可以说怎么新鲜怎么来，这样吃也更健康了”。

对于年夜饭，76.4%的受访者打算全家人一起准备，69.5%的受访者看重食材健康安全，63.0%的受访者认为要有传统美食，49.0%的受访者觉得符合防疫要求很重要，47.3%的受访者希望更丰富特别。

山西的吴媛媛（化名）为年夜饭计划好了六道菜，“大家爱吃的大盘鸡是一定要有的，我们一家人会分工来做，我做两道菜。奶奶还会做一份江米做的甜点，寓意生活甜甜蜜蜜”。吴媛媛说，包饺子和看春晚也是大年夜不可缺少的环节。

对于今年特别的过年方式，69.1%受访者感觉更加健康安心

杨玲认为，今年情况特殊，不但要吃得好还要吃得放心，购买食材不管是线上还是线下，她都很注意查看溯源信息，到家后也会先充分消毒，再打开存放，“希望大家都能过一个健康平安的新年”。

蒋健说，以前过年，大家都会在各家走动，早上全家人在叔叔家吃，中午在伯伯家吃。今年就不打算互相串门了。

今年在疫情防控的形势下，年味儿似乎与以往不同。调查中，69.1%的受访者感觉更加健康安心，44.8%的受访者留有一些遗憾，42.4%的受访者感觉更有新意了，26.4%的受访者觉得年味儿更足了。

“今年是第一年没有跟老人们一起过年，也不用走亲戚，只给宝宝添了新衣。”赵路羽感觉今年的年味儿有些特别。可能没那么热闹，但为了所有人的健康和安全，也是值得的。以后回忆起来，可能还会别有一番味道。

受访者中，一线城市的占25.8%，二线城市的占41.9%，三四线城市的占21.7%，乡镇的占10.6%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报