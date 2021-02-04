热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

防止黑土地变成黄土地要注意用养结合

记者 瞿 剑

2021年02月04日08:30 来源：科技日报

“要想知道黑土地水土流失的危害，就到黄土地去看看。”在东北研究黑土地十几年的张斌如是说。

作为中国农科院农业资源与农业区划研究所研究员、耕地质量团队首席科学家，张斌最担心的是“如果不重视水土流失在东北的发展，黑土地未来的地貌就是现在的黄土地”。这样说，“绝不是危言耸听”。

在2月3日上午中国农科院“科技创新引领耕地保护与利用”新闻发布会上，作为耕地研究“国家队”，该院资划所土壤培肥、植物互作、耕地质量、面源污染、区域布局、土壤耕作6个团队首席悉数到场，对我国农业最重要的“三块地”——南方红黄壤、北方旱地、东北黑土地所存在问题作了系统阐述。

中国农科院资划所副所长周卫表示，我国用占世界9%的耕地养活了世界近20%的人口，得益于土地释放的生产潜力。但在长期集约化经营下，我国耕地退化严重，主要表现为土壤酸化、盐碱化、黑土地退化以及耕层变浅。

黑土地退化，问题在哪？中国农科院资划所所长杨鹏用“变薄、变瘦、变硬”来概括。变薄，主要是土壤侵蚀导致黑土层变薄；变瘦，是指土壤有机质下降，品质变差；变硬，即黑土过度利用导致土壤压实、渗水等性能降低。

张斌解释，东北黑土跟世界其他地方黑土不一样，比如美国黑土，以风蚀为主，“我们的黑土地以水蚀为主”，目前水土流失十分严重。他算了一笔账：过去黑土地投入1斤化肥可以生产60斤粮食，现在只能生产21斤粮食，未来可能只有14斤粮食，“投入效益比下降明显”，原因就是土壤有机质结构变差，“微生物不好好干活了”。东北又是我国农业机械化程度最高的地方，“这当然是好事”，但也带来土壤压实情况严重。张斌回忆，过去黑土地上下一场雨，很快地里就不积水了；现在好几天都还积水。“为什么？因为土壤被压实，水渗不下去了”，张斌表示，这已经成了很重要的粮食减产因素。他还谈到东北黑土地利用中“作物单一”的问题：“走一千公里却发现两边都是玉米，而且可能是同一品种的玉米，这是有问题的。”

张斌由此呼吁，对于黑土地，一是要用养结合，“要保证粮食安全，但不能把所有担子都压给东北”“好的资源要用好它，不能过分摄取”。二是在黑土地利用的规划设计上，要认真考虑农业生产方式的多样化，建立一个景观结构框架，既有农田，也有树、有草、有湿地，生产、生态兼顾。三是从根本上解决问题，要增加在高标准农田建设上的投入。“现在东北的农业投资太少了。”张斌说。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn