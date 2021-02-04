防止黑土地变成黄土地要注意用养结合

“要想知道黑土地水土流失的危害，就到黄土地去看看。”在东北研究黑土地十几年的张斌如是说。

作为中国农科院农业资源与农业区划研究所研究员、耕地质量团队首席科学家，张斌最担心的是“如果不重视水土流失在东北的发展，黑土地未来的地貌就是现在的黄土地”。这样说，“绝不是危言耸听”。

在2月3日上午中国农科院“科技创新引领耕地保护与利用”新闻发布会上，作为耕地研究“国家队”，该院资划所土壤培肥、植物互作、耕地质量、面源污染、区域布局、土壤耕作6个团队首席悉数到场，对我国农业最重要的“三块地”——南方红黄壤、北方旱地、东北黑土地所存在问题作了系统阐述。

中国农科院资划所副所长周卫表示，我国用占世界9%的耕地养活了世界近20%的人口，得益于土地释放的生产潜力。但在长期集约化经营下，我国耕地退化严重，主要表现为土壤酸化、盐碱化、黑土地退化以及耕层变浅。

黑土地退化，问题在哪？中国农科院资划所所长杨鹏用“变薄、变瘦、变硬”来概括。变薄，主要是土壤侵蚀导致黑土层变薄；变瘦，是指土壤有机质下降，品质变差；变硬，即黑土过度利用导致土壤压实、渗水等性能降低。

张斌解释，东北黑土跟世界其他地方黑土不一样，比如美国黑土，以风蚀为主，“我们的黑土地以水蚀为主”，目前水土流失十分严重。他算了一笔账：过去黑土地投入1斤化肥可以生产60斤粮食，现在只能生产21斤粮食，未来可能只有14斤粮食，“投入效益比下降明显”，原因就是土壤有机质结构变差，“微生物不好好干活了”。东北又是我国农业机械化程度最高的地方，“这当然是好事”，但也带来土壤压实情况严重。张斌回忆，过去黑土地上下一场雨，很快地里就不积水了；现在好几天都还积水。“为什么？因为土壤被压实，水渗不下去了”，张斌表示，这已经成了很重要的粮食减产因素。他还谈到东北黑土地利用中“作物单一”的问题：“走一千公里却发现两边都是玉米，而且可能是同一品种的玉米，这是有问题的。”

张斌由此呼吁，对于黑土地，一是要用养结合，“要保证粮食安全，但不能把所有担子都压给东北”“好的资源要用好它，不能过分摄取”。二是在黑土地利用的规划设计上，要认真考虑农业生产方式的多样化，建立一个景观结构框架，既有农田，也有树、有草、有湿地，生产、生态兼顾。三是从根本上解决问题，要增加在高标准农田建设上的投入。“现在东北的农业投资太少了。”张斌说。