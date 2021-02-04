部分外资产品仍未加入婴配乳粉追溯

日前，工信部“婴配乳粉追溯”小程序已经有76家生产企业接入追溯平台的消息再度被消费者关注。

北京青年报记者2月2日、3日通过实地探访发现，扫码出现的追溯信息多达32项，其中检测报告等则可以直接看到PDF版的原文。

不过，在记者实测的50多罐奶粉中，约有近3成出现扫码查询“不成功”的情况，但是这些产品可以查询到企业的追溯信息。此外，一些进口奶粉品牌也暂未接入该平台。

现状

总追溯数据量达11.6亿条

2月1日消息，由工信部主导开发的“婴配乳粉追溯”小程序日前已接入76家国内主要婴配乳粉企业的相关数据，标志着国产婴幼儿配方乳粉追溯体系基本建设完成。

北京青年报记者了解到，消费者可通过“婴配乳粉追溯”小程序实现扫码查询追溯信息，能够全面了解产品信息、消费信息、企业信息三大类。此外，追溯小程序中还能通过“合格快查”查询奶粉的抽检信息。

记者了解到，为进一步提升婴幼儿配方乳粉的产品质量安全保障水平，工业和信息化部消费品工业司以食品工业企业质量安全追溯平台为基础，主导开发了“婴配乳粉追溯”小程序。“婴配乳粉追溯”小程序于2019年上线，经持续推动，目前包括蒙牛、伊利、飞鹤、圣元、君乐宝、澳优、雅士利、完达山、贝因美、和氏、三元等在内的76家婴幼儿配方乳粉主要生产企业均已接入追溯平台，总追溯数据量达到11.6亿条。

走访

扫码可溯源信息丰富 可看检测报告

北京青年报记者2月2日、3日走访家乐福、物美、永辉、京客隆等超市，对超市销售的婴幼儿配方奶粉产品进行扫码溯源。

利用微信小程序“婴配乳粉溯源”中的扫描器，扫描罐底加贴的二维码，稍等几秒就能弹出一个白底的页面。页面上面会显示这是该产品第几次被查询。而页面上的菜单栏则会显示“产品信息”“消费信息”和“企业信息”三大类32项内容。

在“产品信息”中，可以看到食品名称、净含量、生产日期、保质期、食品生产地、生产工艺等。在“消费信息”中，可以查询到产品原料主要来源地、主要原料合格证明、产品检验报告、使用说明、配料表、贮存条件、主要营养成分及含量等。在“企业信息”中，消费者可以查询到企业名称、企业地址、诚信评价证书编号、生产许可证编号、生产许可证有效期、生产者名称和联系方式等。

其中，“主原料合格证明”“产品检验报告”两项还可点击查询到对应的PDF版详细文件。在“企业信息”中，部分企业还能查询到“诚信评价证书”。

不过，如果页面出现“目前食品工业企业质量安全追溯平台可以查询到伊利、完达山、三元、雅士利、明一、辉山6家企业(品牌)2014年以来的产品追溯数据，贝因美、澳优、银桥3家企业(品牌)2018年以来的产品追溯数据，圣元、和氏、飞鹤(镇赉、甘南公司)、君乐宝、旗帜、欧式蒙牛、花冠、百跃优利氏等8家企业(品牌)2019年6月以来的产品追溯数据”这一段文字，代表查询失败。

发现

近3成实测产品扫码不成功

北京青年报记者实测发现，虽然很多国产婴配奶粉产品已经可以扫码看到追溯信息，不过，仍旧有部分批次的产品扫码完成后，并没有出现结果。在记者扫码查询溯源信息的伊利、飞鹤、贝因美、君乐宝、完达山、雅士利、美赞臣等10余个品牌约50余罐婴配产品，约有近3成的产品扫码失败。

那么，是这些批次的产品存在问题吗？并不是。工信部披露的数据显示，本次婴配乳粉溯源的数据覆盖了国内婴配乳粉年产量的88%，企业户数的68%，也就是说还有一部分信息暂未进入系统。工信部还将继续扩大婴配乳粉追溯体系覆盖面。

而一些已经纳入追溯平台的企业也表示，由于目前企业产能增速较快，虽然企业也在积极地向该平台上传数据，但一些已经申报的信息与信息能够在系统中被“扫出”，还存在“时间差”，因此导致部分产品的信息能被扫出，一些则扫码失败。

不过，上述企业均表示，目前企业有自己的追溯系统，如果“婴配乳粉溯源”扫码失败，可以用微信扫一扫再扫二维码，能进入企业自建溯源系统了解产品追溯信息。

北京青年报记者测试发现，一些婴配奶粉企业自建的溯源系统在此时成了有力补充。利用二维码识别程序扫描罐底二维码，都能看到产品的基本信息和相应批次的检测报告，但是比起“婴配乳粉溯源”系统来，略嫌不够详尽。

关注

部分外资奶粉暂未接入 官方称将培养消费者查询习惯

此外，北京青年报记者也注意到，除了美赞臣外，占据超市奶粉半数左右婴配奶粉货架的各类进口奶粉，大多没有进入这一系统。但多家进口奶粉品牌表示，其也有自己的追溯系统。

不过，北青报记者实地探访发现，相比于国产奶粉追溯码大多加贴在奶粉罐底，进口奶粉虽然大部分品牌能做到产品可追溯，但溯源方式均有不同，有的需要扫罐身二维码，有的则是要扫条形码，有的则需要进入公众号查询。

在一位婴幼儿奶粉行业人士看来，国家建立统一溯源平台，与企业自己建立追溯体系相比更能赢得消费者的信任。

高级乳业分析师宋亮表示，早在2012年，政府就在着力建设婴配奶粉追溯体系。虽然近些年多家乳粉企业都在建立自己的追溯系统，但是大多信息比较单一，多数显示的是货物的产出信息和流向信息。当时限于技术难度，政企数据对接、如何给消费者展示数据等都是难题。如今随着二维码技术成熟，目前，企业信息与政府对接在技术上难度并不大，相信未来会有更多企业愿意接入该系统。

而在婴配奶粉追溯系统建立之初，主要目的是为了让消费者恢复对国产奶粉的信心。目前消费者对国产奶粉的信任已经基本恢复，这一追溯系统对消费者来说更多作用在于掌握其购买的每一罐产品的实际情况，以保证自己的食品安全。

北青报记者了解到，工信部未来也将引导接入追溯平台的企业通过网站宣传、实体店导购、促销活动等形式，培养消费者扫码查询习惯。

文/本报记者 张鑫

统筹/余美英