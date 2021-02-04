山西省阳泉市：创新机制强化冷链食品疫情防控

1月28日，山西省阳泉市郊区市场监管局召开疫情防控工作会议，传达省、市、区疫情防控会议精神，专门调度布置冷链食品防控工作。

会议要求，要提高认识，增强责任感，集中全局力量，把握机遇，增强执法力度。在疫情防控的背景下，全国有诸多执法案例公布，为市场监管形成了更好的执法环境，要以此为契机，加强监管频次，加大办案力度，形成有力的震慑；要夯实基础，增强监管实效，通过反复轮番排查，在摸清、摸准基本信息后，突出监管重点对象、重点环节，集中力量，有的放矢，增强监管效力；要掌握原则，增强整体工作把控力，增强处置突发事件的能力。

针对重中之重的桃林沟市场，郊区市场监管局一是抽调荫营、河底和李家庄3个监管所15名执法人员，重点对该市场进口冷链食品经营户实施每日巡查监管，建立包保责任制；二是撤销平坦市场监管所，成立了平坦一所、二所，抽调精干力量到二所工作，进驻桃林沟市场，对其实施专门监管，解决人员力量不足问题；三是局执法队坚持每日到桃林沟市场执法检查，快查快处案件；四是局食品股全力做好冷链食品防控日常工作，加快追溯系统的运行管理。（记者秦海峰）