春运乘坐长途公共交通工具如何防疫

年关将近，虽然各地倡导就地过年，春运客运量总体下降，但人员集中流动与疫情防控任务交织叠加，组织保障工作仍然难度较大。火车、飞机、大巴车等长途公共交通工具空间密闭、人员复杂，多地“寻找同乘人员”的消息反映出长途公共交通工具属于新冠肺炎疫情防控重地。虽然交通部门已经出台多项防控措施，但仍有一些旅途隐患需要警惕。

返乡路上多重防疫隐患需警惕

春运期间，除严格遵守相关政策要求外，需要每个人都肩负起职责，做好自己的“安全卫士”。但采访中记者了解到，火车、飞机、大巴车等长途公共交通工具的乘坐时间长、空间相对密闭、人员流动大，乘客随意走动、口罩佩戴不规范等问题依然为春运期间疫情防控带来诸多隐患。

乘客口罩佩戴不规范。“绝大多数旅客都能听从佩戴口罩等的劝导，但乘务员巡查、打扫卫生时，总会发现有的乘客口罩佩戴不规范，甚至摘下不戴。”一位列车长告诉记者，没有办法“时刻关注乘客口罩佩戴情况”，只能及时提醒乘客。由于座位间隙小，乘客摘下口罩吃饭也会加大传播风险。

乘客随意走动，不能保持安全距离。一位列车乘务人员介绍，由于他所值乘的列车运行时间超过6个小时，部分乘客会在车厢内走动，甚至跨车厢“活动身体”，人员流动频繁。此外，在排队进站、检票上车等环节，个别乘客不能保持“一米线”距离，甚至出现“人挨人”的现象。

站台吸烟增加疫情传播风险。由于旅途时间较长，部分乘客会在上车前的站台上，或者列车停站时走出车厢吸烟。由于停车时间短，不少下车吸烟人都聚集在列车门口，增加了疫情传播风险。

公交火车飞机“紧急寻人”

记者梳理发现，1月份以来，全国至少有数十趟火车、公交、飞机涉及紧急寻人。按照相关要求，一旦发现新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、密切接触者等曾出现在公共交通工具上，有关部门会及时做出场所消毒、管控有关人员等举措。为防控疫情，一些地区还暂停运行部分列车，给春运工作和乘客出行带来不便。

黑龙江省卫健委二级巡视员刘彦诚介绍，哈尔滨市群力新城小区1月20日新增新冠肺炎确诊病例汤某，曾于1月13日乘坐Z17次列车由北京抵达哈尔滨，随后有关部门对汤某同车厢75名乘客采取相关管控措施。

此外，部分从国外入境人员在隔离期满且核酸检测为阴性后，乘坐公共交通工具出行，但抵达目的地后核酸检测呈阳性，也导致有关部门紧急寻找同乘者。

近期各地散发疫情中，均有无症状感染者引发的疫情扩散案例。部分交通从业者认为，现在乘坐交通工具前使用的测温、查验健康码等措施，在筛查无症状感染者方面仍显“力不从心”，很难通过测温等方式筛查出来无症状感染者。

铁路部门严格控制列车超员率

据了解，虽然今年春运客运量总体下降，但人员集中流动与疫情防控任务交织叠加，春运组织保障工作难度加大。多地铁路、机场、公路等相关部门已经把疫情防控放在了春运工作的首要位置。其中，铁路部门严格控制列车超员率，加强客流疏导；公路客运站严格落实乘客测温、查验健康码等防控措施，并做好运输工具的消毒和通风工作；不少机场在显要位置张贴和摆放宣传提示语，加大摆渡车发车频次，减少等候时间。

国家有关部门近日印发《2021年综合运输春运疫情防控总体工作方案》，要求各地交通运输主管部门、铁路车站、机场要建立全面对接机制，统筹做好综合运输服务衔接工作，及时疏运旅客，避免造成人员聚集。

专家

加强前端防控 减小无症状感染者乘公共交通概率

近日，有关部门已经下发《关于有序做好春运期间群众出行核酸检测工作的通知》。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，目前，核酸检测仍然是能够尽早发现新冠病毒感染者的有效手段。有关交通从业者、专家表示，有关部门可继续加强前端防控措施，尽量减小无症状感染者、确诊病例等乘坐公共交通工具的概率。

乘客要认真进行体温监测，适当减少用餐、吸烟次数，规范佩戴口罩。交通运输部新闻发言人吴春耕表示，各地要全面严格落实乘客测温、查验健康码，提高客运场站和交通运输工具通风消毒频次。

保持安全距离，减少非必要接触。北京西站客运车间业务指导王琳娜建议，旅客在进站口、安检口以及验证验票口，要严格按照“一米线”间隔排队，在乘坐交通工具过程中要始终做好自身防护，减少集中聚集。

一些专家建议，乘客如有发热要主动报告，各地公共交通场站必要情况下可增设疫情防控监督员，专门督促火车、飞机、大巴车上的乘客落实好防疫措施。相关监管部门也要强化督导，确保有关单位落实好载客率、隔离区等要求。本组文/新华社