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平安好医生2020年营收68.66亿元

2021年02月03日15:25 来源：人民网-人民健康网

2021年2月2日，互联网医疗健康服务平台平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安好医生”）公布了2020年年度业绩报告。业绩报告显示，报告期内，平安好医生实现总收入68.66亿元，同比增长35.5%。其中，核心业务在线医疗持续高速增长，贡献收入达15.66亿元，同比增长82.4%。

新冠疫情为中国互联网医疗的加速发展带来了巨大的契机，互联网医疗行业发展正在进入加速期。业绩报告显示，报告期内，平安好医生核心业务在线医疗持续高速增长，贡献收入达15.66亿元，同比增长82.4%。其占公司整体收入的比重从2019年同期的16.9%，上升到22.8%，同比提升5.9个百分点。

据平安好医生相关负责人介绍，截至2020年12月31日，公司注册用户数达到3.73亿人，较2019年末增加5760万人，增长率为18.3%；2020全年日均咨询量达到90.3万，较2019年上涨23.9%。2020年12月的月活跃用户数和月付费用户数分别达7262万人和398万人，同比分别增长8.5%和34.1%。同时，平安好医生持续精细化运营用户流量，聚焦医疗用户变现，报告期内平均付费用户转化率达到4.9%，同比提升0.9个百分点，付费用户中医疗付费用户占比达到35.1%。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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