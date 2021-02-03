“网红”坐姿矫正器有用吗？

孩子一坐到书桌前就不知不觉驼背斜肩低头？听闻“网红”坐姿矫正器可以帮助孩子们“挺拔身姿”“告别驼背”，这是真的吗？

专家表示：坐姿矫正器的确在一定程度上能够辅助孩子养成挺腰端坐的习惯，但是养成挺拔的身姿并非是一件一劳永逸的事情，不能永远只依靠外在的力量。

究竟应该如何帮助孩子们端正坐姿？记者请广东省名中医林定坤主任团队来支招。

文/广州日报全媒体记者周洁莹

通讯员侯宇

不能只依赖坐姿矫正器

林定坤教授介绍，坐姿矫正器的矫正原理在于，通过在书桌设计横杆架或在孩子背部设计矫正带等施加外力的方法，使孩子被动地挺直躯干，保持头部与桌面的距离，起到矫正不良坐姿的效果。

坐姿矫正器能够通过施加外力的方式，帮助孩子保持良好的坐姿。但是，养成挺腰端坐的习惯需要内外合力。如果仅仅只依靠外力的作用，没有培养孩子挺腰端坐的意识，没有让孩子形成自身的肌肉力量和习惯，那么在离开矫正器后，孩子很有可能“打回原形”，恢复原来错误的坐姿。

除了坐姿矫正器之外，我们还要为孩子挑选一套合适的桌椅。桌椅太低，会让孩子不由自主地俯身低头、弯腰弓背颈前伸，导致颈椎劳损。

如何挑选桌椅高度？

通过观察孩子挺腰端坐时手肘部的相对位置，可以粗略判断桌椅高度是否适合书写。

衡量桌椅高度是否合适的简单标准是：坐在椅子上，小腿自然下垂，脚掌着地，当大腿和地面平行时，此时的椅高就是你最适合的。两肘部放在桌上，上臂自然下垂，垂直桌面，背部挺拔，肩部能保持平直，此时眼睛到桌面的距离约为30-35厘米左右；同时，在桌面下，膝盖有自由活动的空间。

发育期的孩子成长速度快，从经济角度考虑，建议购买高度可以调节的桌椅，以适应孩子的成长变化。

两个放松动作缓解疲劳

林定坤提醒，保证坐姿正确，需要有意识培养挺腰端坐的习惯。要孩子能够自觉地保持挺腰端坐，意识到错误坐姿的弊端和挺腰端坐的好处。这需要家长们时刻关注孩子的坐姿，及时提醒，告诉孩子更多与坐姿相关的知识。

另外，久坐学习容易让孩子的颈、腰椎感到疲劳和不适。这时候，可以通过做一些伸展动作，舒缓颈、腰椎的压力，起到保护脊椎的作用。这两个放松动作，在课间及早晚均可练习。

双手托天

1.挺腰端坐，呼吸平顺；

2.双掌倾斜45°相对，平举于胸前；

3.缓缓吸气，双手逐渐上抬，并翻掌，至最高点呈“双手托天”姿势，微抬头约30°；

4.缓缓呼气，双手逐渐下放至胸前，恢复两手掌倾斜45°相对；

5.重复上述动作，一吸一呼为一次动作，每节课间练习10次，每日早、晚各练30次。

立地转身

1.站立位，抬头挺胸，双脚打开与肩同宽；

2.双手上抬，翻掌至掌心向天，呈“双手托天”姿势；

3.缓缓吸气，双脚立定不动，躯干向左侧旋转至最大幅度；

4.缓缓呼气，躯干逐渐回复中立位；

5.向右侧重复上述转体动作；

6.重复上述动作，一左一右为一次动作，每节课间练习10次，每日早、晚各练30次。

两个动作强化腰背力量

孩子还可以通过锻炼强化自身的肌肉力量，在学习中保持挺腰端坐的状态。这两个动作可在晚上睡觉前练习。

仰卧蹬腿

1.平卧位，双脚并拢，脚背勾起；

2.吸气，用力将双腿伸直，抬高至与床面形成45°-60°夹角，交替蹬腿；

3.注意每次蹬腿时均需保持膝关节最大程度伸直，以及脚背勾起；

4.保持平稳呼吸，蹬腿结束后，伸直双腿，保持伸直、勾脚背状态，缓缓放下，以双腿与床面接触不发出声音为标准；

5.重复上述动作，一左一右蹬腿为两次动作，睡前练习100次。

仰卧背伸

1.俯卧位，双足打开与肩同宽；

2.缓缓吸气，背部用力，使胸前及大腿前面离开床面，保持上肢向后外展及下肢伸直，成“燕子飞”姿势。维持5-10秒后，缓缓呼气，慢慢放松至俯卧位；

3.重复上述动作，一起一落为1次动作，睡前练习20次。