肿瘤切除后  高血压、糖尿病居然消失了

在很多人的印象中，高血压和糖尿病是终身疾病，是治不好的，然而有一类高血压和糖尿病在去除病因后，却可以完全治愈，这就是继发性高血压和糖尿病。

45岁的吴先生就是这种情况，在切除了右侧肾上腺嗜铬细胞瘤后，他的高血压和糖尿病竟然奇迹般地痊愈，再也不用吃药了。专家提醒，嗜铬细胞瘤引起的高血压和糖尿病是一种能够不用长期吃药就可以完全治愈的疾病，对于嗜铬细胞瘤合并高血压、糖尿病的患者，可通过嗜铬细胞瘤切除术解决问题。

高血压和糖尿病的后期会累及心脑血管、眼底、肾脏等身体各个部分，从而出现严重并发症。45岁的吴先生患有高血压和糖尿病多年，2个月前偶尔发生头痛、头昏、心悸、全身乏力，这让他十分焦虑——他觉得自己是不是出现并发症了，便去内科检查，然而调整用药后，吴先生的各种症状还是没有缓解。后来当地医院影像学检查提示，他的右侧肾上腺有一个肿瘤，为了查明原因，吴先生在家人陪同下来到了暨南大学附属第一医院泌尿外科就诊。

检查结果提示，吴先生的右侧肾上腺有一个6.6x5.5厘米大小的嗜铬细胞瘤，该院泌尿外科李宇同副主任医师和潘斌副主任医师充分了解病情后，考虑患者有高血压、糖尿病，经过对患者住院期间血糖、血压的监测，发现该患者的血糖有一定的波动性，比较难以调控到正常范围，综合考虑患者的一些临床症状和血糖血压波动，认为患者很可能是嗜铬细胞瘤引起的继发性高血压和糖尿病，可考虑进行嗜铬细胞瘤切除术，切除肿瘤后，术后高血压和糖尿病症状有可能会消失。

吴先生和家人听后，表示疑惑。潘斌表示，糖尿病和高血压在临床上有继发性和原发性之分，经过对吴先生住院期间的监测，吴先生很可能是继发性高血压和糖尿病。

日前，手术团队给吴先生进行了腹腔镜肾上腺嗜络细胞瘤切除术。术后第1天，吴先生的血压、血糖指标就恢复到正常水平，高血压、糖尿病竟真的痊愈了！

李宇同介绍，高血压和糖尿病分为继发性和原发性两种，嗜铬细胞瘤会引起继发性的高血压和糖尿病，其主要症状和不同之处在于：血压阵发性升高或降低，且伴有头痛、心悸、心律失常，血糖呈波动性变化。可根据日常血糖血压监测、相关检查结果和临床症状，鉴别诊断嗜铬细胞瘤的可能。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）