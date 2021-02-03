食品抽检强度超欧美城市平均水平

近日，由上海市食药安办、上海市市场监管局编制的《2020年上海市食品安全状况报告（白皮书）》发布。上海主要食品安全总体监测合格率为99.4%，较前一年提高1.3个百分点；市民食品安全基本知识知晓度评分为85.4分，市民食品安全状况总体满意度评分为86.5分，食品安全总体状况继续保持有序、可控、稳中向好的态势，这是上海连续10年向社会发布食品安全白皮书。

2020年，上海市在统筹推进食品领域疫情防控工作中，严防进口冷链食品新冠病毒输入风险，创新推进食品安全网格化管理应用场景在“一网统管”平台的运用，开展长三角食品安全追溯体系“一体化”建设，全面启动食品安全百千万示范工程建设，整顿食品市场秩序，不断优化营商环境。

据统计，截至2020年底，上海共有310134张有效食品生产、食品经营、特殊食品、食品相关产品等许可证。其中，主体业态为食品销售的食品经营许可证为186950张，占总量的60.28%，数量是120325张主体业态为餐饮服务或单位食堂的食品经营许可证的1.55倍、1405张食品生产许可证（不含特殊食品生产、食品添加剂生产）的133.06倍。上海从事批发、零售、兼营批发零售的食品销售经营主体分别为59256户、114273户、12938户。处于经营状态的170809户食品销售经营者实施了食品安全风险分级管理，风险由低到高分为A、B、C、D四个等级（分别对应往年按违法情况进行分类监管的一类、二类、三类、四类）。结果，A级经营者占比高达99.06%。在监管力度持续加大倒逼的情况下，2020年，上海相关监管部门共注销或吊销各类食品生产经营企业证照22978张。

白皮书显示，上海食品产业正走向良性循环。2020年有47.3%的上海食品生产企业达到A级（守信），仅有3.1%的企业为C级（信用缺陷），是2010年以来信用缺陷食品生产企业占比最少的一年。上海的餐饮服务业也是风生水起。截至2020年底，上海共有持证餐饮服务单位120325户，与2015年相比平均下来每年新增约1.2万户。其中，公共餐饮单位91476户，单位食堂16322户，现制现售15069户，集体用餐配送单位307户，中央厨房132户。从监督情况来看，餐饮服务业保持了较高的守法经营水平。2020年，全市处于经营状态的111452户餐饮服务单位实施了动态分级评定和监督结果公示，等级为A（笑脸，良好）的占45%，B级（平脸，一般）占54.1%，C级（哭脸，较差）占0.9%。

集体性食物中毒发生率是考量一座城市食品安全管理水平的重要指标。白皮书显示，2020年，上海发生集体性食物中毒3起，中毒人数62人（无死亡），集体性食物中毒报告发生率为0.26例/10万人口，未发生重大食品安全事故。2020年，上海共监督抽检各类食品样品146842件，合格率为99.1%，同比上升0.6个百分点；快速检测206.2万项次，同比增加48.6%，快速检测筛检阳性率为0.29%，同比降低0.21个百分点。上海的食品监督抽检强度已超过10.5件/千人，超过欧美城市的平均水平。2020年，上海食品生产加工和流通两大环节的食品监督抽检合格率分别为99.81%和99.25%，均达到近10年来的最高水平。为客观反映上海各类食品安全的状况和趋势，及时发现食品安全问题和隐患，为食品安全科学监管提供重要依据。上海2020年共抽检34大类14501件食品，涉及550项指标、15万项次，各类食品评价性抽检总体合格率为99.4%，同比上升1.3个百分点，为近15年来的最高水平。监测发现，调味品、肉制品、乳制品等25大类食品合格率达到100%。

在高压监管下，一批食品安全违法犯罪案件被曝光。2020年上海食品安全犯罪案件主要特点：一是制售假冒伪劣食品现象仍然存在；二是跨省市犯罪趋势日益明显；三是网络化销售犯罪模式日益突出。白皮书显示，2020年，上海有关监管部门落实源头严防、过程严管、风险严控的要求，开展日常巡查、监督检查和专项执法检查62.74万户次，发现问题企业57404户次并要求整改或者予以处罚。上海各区、各监管部门密切配合，以突出问题为导向，开展了整治食品安全问题联合行动、农兽药残留专项整治、重点食品品种专项检查等19项专项整治；共查处食品安全违法案件6944起，罚没款金额8544.18万元。上海公安部门侦破危害食品安全犯罪案件118起，抓获犯罪嫌疑人491人，检察机关提起诉讼88人，法院一审判决食品安全相关犯罪19人。

据国家统计局上海调查总队发布的《上海市民食品安全满意度调查报告（2020年度）》显示，2020年上海市民对食品安全满意度得分为86.5分，比2019年增加2.6分，是近11年的最高水平。调查结果显示，在食品安全关注度、政府的评价、媒体的评价、企业的评价以及市民参与食品安全共治情况这5个维度的评价中，对政府的正面评价得分最高，为88.8分。(记者 霍一夫)