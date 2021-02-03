北京门头沟区锁定食品经营重点领域开展监督检查

1月20日以来，北京市门头沟区市场监管局执法人员共检查各类食品经营单位85家次。

该局锁定4个重点领域。一是聚焦热销产品，严查风险隐患。该局加强对节日高风险食品的监督检查力度，查看进货台账、索证索票、标签标识以及感官状态等，要求企业不得采购、存储或销售无相关证明及无“溯源码”的进口冷链食品。二是紧盯餐桌安全，主动告知提示。该局制定发放《致全区餐饮服务经营者的一封信》，要求餐饮单位按照《餐饮服务食品安全操作规范》进行食品加工，保持后厨环境卫生整洁；不得加工、销售和提供以野生动物为原料的菜品，不得经营野生长江鱼，不得违法储藏和使用亚硝酸盐；从业人员必须持有有效健康检查证明，新入职员工须持有3日内核酸检测阴性证明。三是排查保健食品，杜绝虚假宣传。该局以辖区内商场超市、城乡接合部小食杂店、便利店等为重点场所，全面排查宣传有“抗衰逆龄、修复DNA、预防老年痴呆”等作用的“不老药”，抽查店内在售食品标签、说明书等，坚决打击各种虚假夸大宣传行为。四是严查侵权白酒，形成震慑作用。近日，该局联合区公安部门在水闸北路某公司仓库内发现并查处“五粮液”45件，经权利人鉴定，属于侵权商品。执法人员依据《商标法》有关规定，作出罚款5万元的处罚决定。（付 凯 记者宋平一）