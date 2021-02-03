福建构建食品安全“一品一码”全过程追溯体系

高效的现代化自动生产设备、24小时运转的食品安全检测实验室、扫一扫即可追溯产品源头的产品追溯码……这是永辉超市旗下食材中央管理中心——福建彩食鲜供应链管理有限公司（以下简称彩食鲜）的一系列新设备。公司负责人介绍，公司拥有现代化的农业基础和食材标准化工业基础，并自建全链条的食品安全风险管控体系，致力于打造全方位的“食材无忧”保障目标。

彩食鲜的顺利运行是福建构建食品安全体系、提升食品安全治理能力的一个缩影。近年来，福建省高度重视食品安全工作，持续推进“食品放心工程”建设。目前福建省内各县（市）有关部门坚持源头严防、过程严管、风险严控，强化各司其职、协同配合，突出靶向监管、精确打击，不断完善“从农田到餐桌”的食品安全无缝衔接监管链条，基本形成“政府主导、部门监管、企业主责、社会共治”的食品安全治理格局。

2017年，福建省出台《福建省食品安全信息追溯管理办法》，推动构建“从农田到餐桌”的“一品一码”全过程追溯体系，逐步实现从种植养殖、生产加工到经营环节的全程追溯管理。如今，越来越多的“可追溯”“一品一码”字样出现在福建省各类食品经营场所，让消费者多一份安心。

在福州的永辉超市，消费者通过云屏幕公示、扫码查询、云网电脑端网页3种方式即可查询到超市销售的相关商品的追溯管理信息。目前，永辉“食品安全可追溯云网”已经应用到福州各连锁门店，采集果蔬类品种300余种及大米、干货类约60种。

“推进‘一品一码’深入实施，不仅减轻食品生产经营者工作量，推动索证索票工作落实，还能有效控制食品安全风险，在食品安全事件处置过程中起到快速核查、快速处置、快速控制风险的作用。”该负责人说。

据介绍，为提升校园食品安全治理现代化水平，福州市探索构建了全省首个校园团餐智慧监管平台，以“一品一码”“明厨亮灶”思路为切入点，有效搭建政府、学校、企业、家长“四方共治”结构，推动校园食安监管模式由传统监管向精准、高效、快捷的信息化监管模式转变。

疫情防控期间，原本选择在校外就餐的学生转而选择在校内就餐，导致校内就餐需求激增，学校食堂难以负荷，校园餐饮供需矛盾成为校方管理一大难点。“学校团餐”模式应运而生，甚至超过“学校食堂”模式，成为疫情防控常态化背景下的校园餐饮主流模式。目前，福州市共有44家集体用餐配送单位，其中29家向校园供餐。

福建华威中膳金勺子食品科技有限公司就是其中之一。作为首批为福州市仓山区中小学校提供“集体团餐”服务的中标企业，公司拥有覆盖整个中央厨房的智能监控体系，车间生产过程一目了然。通过对接仓山区餐饮“明厨亮灶”服务平台，应用“一品一码”追溯系统，公司加入了一张具有追溯信息可视化、实时监管远程化、问题处理实时化的“食品安全网”，保障了师生家长的知情权和监督权，形成了食安监管合力，确保了学校师生“舌尖上的安全”。

“一品一码”工作开展以来，成效明显。尤其是在食品安全数据采集方面，福建省共有13.31万家食品生产经营主体注册入驻，注册主体达99.76%；采集6.77亿条商品交易追溯数据，备案超过1681.50万种食品信息，全省26个重点批发市场均实现数据上传。（陈 永 江 岱）