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四川乐山开展进口食品冷链应急处置推演活动

2021年02月03日09:10 来源：中国质量报

为进一步加强进口冷链食品疫情防控工作，近日，四川省乐山市开展2021年进口冷链食品疫情防控应急处置桌面推演活动。

本次演练模拟井研县食品有限公司从省外购进一批进口冷冻猪肉，疾控部门在抽检中发现该批冷冻猪肉外包装新冠病毒检测“呈阳性”，井研县应急指挥部迅速启动应急预案，妥善处理突发事件。

演练采用视频和桌面推演方式进行，包括事件报告与前期处置、应急响应与协调处置、医疗救治与流行病学调查、响应终止与后期处置等4个科目11个场景，充分磨合应急指挥体系和调查处理机制，规范应急处置流程，检验专业队伍能力，提升应对新冠肺炎疫情的防控实战水平。

乐山市副市长周伦斌表示，冷链食品安全是目前疫情防控工作的重中之重。各级各部门要严格按照中央、省、市疫情防控工作要求，切实承担起冷链食品管理属地责任，时刻绷紧常态化疫情防控这根弦，全面抓好冷链食品进口、生产加工、运输储存和销售等各环节疫情防控工作，把疫情防控工作做得更细、更实、更严，确保防控工作不留死角、不留隐患；要进一步夯实监管责任、提升监管效能、完善监管流程，持续巩固来之不易的疫情防控成果，确保全市人民过一个安定祥和的春节。（记者龚志伟）

(责编：李轶群、许晓华)


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