市场监管总局通报5批次食品抽检不合格

市场监管总局日前发布的《关于5批次食品抽检不合格情况的通告》（以下简称《通告》）显示，在饼干、蜂产品、水产制品、婴幼儿配方食品4大类食品抽检中，检出5批次样品不合格，涉及有机污染物污染、重金属污染、食品添加剂超范围使用、质量指标不达标等问题。

《通告》称，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取的粮食加工品、酒类、薯类和膨化食品、肉制品、保健食品和特殊膳食食品6大类食品139批次样品，均未发现不合格项目。

记者从《通告》中发现，广东省广州市番禺区沙湾陈典飞婴儿用品商行销售的、标称北京世达环球科贸有限公司中国总代理的Industr il e Diensten Heino B.V.艾迪哈有限公司生产的“荷莱蕊婴儿配方奶粉0-6月龄1段”（原产国：荷兰），检出香兰素含量、乙基香兰素含量不符合食品安全国家标准规定。

香兰素和乙基香兰素均是常用食品添加剂，广泛应用于各种需要增加奶香气的调香食品中。按照标准要求使用香兰素和乙基香兰素不会对人体造成健康危害，但大量摄入香兰素会导致头晕、恶心等症状，严重时会造成肝、肾损伤。《食品添加剂使用标准》（GB 2760—2014）中规定，零至6个月婴幼儿配方食品中不得添加任何食用香料。

对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对假冒等违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向市场监管总局报告。（记者王 嘉）