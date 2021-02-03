嘉德诺健康集团荣膺“中国杰出雇主2021”

中新网上海新闻1月29日电(张亨伟)近日，嘉德诺健康集团(Cardinal Health)荣获由国际知名杰出雇主调研机构(Top Employers Institute)颁发的“中国杰出雇主2021”认证。

"这是嘉德诺中国首次参与该奖项评审并获此殊荣。在嘉德诺，正直、创新、负责、包容的价值观，以及多元化的企业文化一直指引着员工积极进取，推动公司业务发展，打造出持续关爱、创新合作的企业内部环境。此次获得杰出雇主是对嘉德诺在人才发展战略和组织发展建设方面的重要认可，倍感荣幸的同时我们也将不断探索中国本土人才的培养与发展，不断强化我们的员工价值主张“赋权员工成功和成长”，秉持‘成为医疗保健领域最值得信赖的合作伙伴’的目标持续努力。” 嘉德诺健康集团中国区总经理连佳表示。

信赖成就当下 价值赋能未来

嘉德诺认为，只有当员工得到重视和授权时，公司才能更好实现其提供改善人们健康生活的产品和解决方案的目标。多年来，公司推出了多项举措，让员工与企业互相赋能，提高员工敬业度，共同创造更美好的未来。

嘉德诺表示，近年来，市场环境的发展加速催化了现代企业人力资源管理转型的脚步，嘉德诺以更科学的绩效考核“我们的谈话时间”，这是一个系统化的绩效和职业发展评估计划，定期为员工提供反馈和辅导，促进员工成长，让“员工做自己职业发展的主人”，优化员工在各个工作场所内、各种工作模式下的整体感受。重视员工的培训和职业发展、以多样性和包容性的文化关爱员工，注重员工健康与福祉，强调工作与生活的平衡，积极推进数字化办公及更灵活的办公模式。组织与人才发展战略的执行中，让越来越多的员工参与到企业的发展和决策过程中，积极主动地提升专业能力和资源拓展能力，为医护人员的临床需求、学术需求、发展及管理需求等提供全面支持，致力于成为有远见的、能够与医护人员并肩作战的合作伙伴。

践行企业“关爱之翼”的承诺

2020年疫情的突发是对所有企业的一次“大考”，嘉德诺迅速集结各部门成立疫情防控规划团队，为员工及家属健康与安全一路保驾护航；同时，嘉德诺与中国红十字基金会以及MAP International (国际医疗救援组织)两家公益机构密切合作，驰援中国的疫情防控。嘉德诺中国团队员工亦在此特殊时期配合积极调拨、运输物资，并通过各种途径为保护前线医疗人员和疫情防控贡献力量。

嘉德诺将继续发挥自身优势，利用专业资源，技术实力及行业影响力，用心营造一个健康、可持续、繁荣的工作环境，并制定面向未来的更广阔的的目标，以适应智慧医疗等未来相关领域的发展，愿与自身员工和社会各界共创价值，共筑美好“嘉”园，成就中国雇主品牌典范，以实际行动践行在中国市场的承诺。（张亨伟）