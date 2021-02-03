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山西太原开展第二批“放心肉菜示范超市”考核评价

2021年02月03日09:08 来源：中国质量报

近日，由食品检验、动物防疫、行业协会等领域专业人士和人大代表、政协委员组成的两组专家评审组，对山西省太原市参与“放心肉菜示范超市”创建的相关超市进行了为期两周的考核评价。

据介绍，太原市36家超市参与创建2020年度市级“放心肉菜示范超市”，经过辖区县（市、区）食安办、市场监管局把关和逐级推荐，最终16家超市进入市级考核评价环节。专家评审组按照《“放心肉菜示范超市”审核评价细则》，设置了查阅资料、实地查看、随机提问、百人问卷调查、随机抽考5个关口，实行逐级淘汰制。

考核评价期间，专家评审组成员通过查柜台、查操作间、查库房、查记录、查监控、查文件等“六查”方式，按照质量安全管理体系、采购模式、进货审查、过程管理、风险管理、信息公示6个方面28个评价要点对参评超市进行专业“体检”。此次考评结合太原市冷链食品疫情防控要求，强化了冷链食品的全程管控，要求各参创超市加强对冷链食品内包装的预防性消毒，并明示相关消杀记录。同时，严格审查进口冷链食品手续，做到无食品安全追溯码的进口冻品不进，未经过内包装消杀的进口冻品不卖。

考核评价结束后，专家评审组成员针对存在问题进行评价打分，形成全面完整的考核评价建议。属地县（市、区）市场监管局对暴露出的问题同步下达《限期整改通知书》，督促超市限期整改，最终实现以评促改的效果。综合评价成绩位列前3名的超市，将被授予2020年度“放心肉菜示范超市监督牌”。

此次评审组还对2019年度获得市级“放心肉菜示范超市监督牌”和被山西省市场监管局确定为省级“放心肉菜示范超市”的6家超市进行了“回头看”。专家组成员采取了随机抽取、明察暗访的检查方式，对6家超市的肉菜管理水平能否持续保持放心肉菜示范超市的创建标准进行了实地检查。对“回头看”评价处于末位的超市将进行约谈，限期整改存在问题，逾期整改不到位的，将取消“放心肉菜示范超市”相关荣誉。（记者秦海峰）

(责编：李轶群、许晓华)


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