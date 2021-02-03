上海中小学生食品安全知识知晓度调查结果显示 八成以上学生在外聚餐使用公勺公筷

近日，上海市发布中小学生食品安全知识知晓度调查结果，显示80%以上学生“不吃零食或很少吃零食”和“在外聚餐使用公勺公筷”。

该调查由上海市市场监管局和国家统计局上海调查总队联合开展。

为了解上海市中小学生食品安全知识知晓度情况，更好地推动中小学生食品安全教育工作，增强学生对食品安全相关知识的掌握，培养和保持良好的行为习惯。本次采用集中调查的方式，涉及上海市16个区的2400个调查样本，调查对象为四年级及以上的中小学生。调查显示，中小学生食品安全知识知晓度得到明显提升，中小学生对食品安全关注度增强，食品安全知识知晓度得分为86.3分，比上年提高0.1分。

从调查结果分析看，知晓度受家庭教育程度影响较高。尤其是在疫情防控常态化下，家长注重食品安全相关的行为规范，在家里做好个人卫生和食品的保存与烹饪，在外就餐实行分餐制，使用公筷公勺，降低“病从口入”风险，以身作则增强了学生对食品安全的重视程度。调查还显示，父母亲的言行和规范对中小学生食品安全知识知晓度有所影响。父母受教育程度较高的学生，知晓度平均得分为87.5分，高于父母受教育程度较低的学生3.6分。

在调查问及“日常生活中对食品安全的关注程度”时，中小学生对食品安全关注度增强。选择“很关注”的被访学生占72.4%，选择“关注”的占21.8%，两者合计为94.2%，比上年高出1.9个百分点。此外，在日常生活学习中，中小学生对食品安全知识学习的主动性较高。有71.4%的被访学生表示“会主动学习”，27.8%表示“碰到了就看看”，0.8%“从不会关注”。在知晓食品安全知识后自觉改变之前不卫生习惯的比例也有所增加，有88.7%的学生表示“会改变”，10.0%的学生“会改变一部分”，仅1.3%的学生“不会改变”。

此次调查还显示，在疫情新形势下，中小学生食品安全行为习惯保持良好。“通常不吃零食或很少吃零食”和“通常在外聚餐使用公勺公筷”的学生在80%以上。同时，加强学校和家庭相关厉行节约、反对浪费的教育，有助于从小培育学生的勤俭节约意识，引导学生树立节约观念和习惯。有超八成学生认为一些做法能够有效减少食物浪费，培养勤俭节约的习惯，其中包括“外出用餐按需点餐，积极响应光盘行动”（占96.0%）、“餐饮单位推行小份菜、套餐，鼓励顾客将未食用完餐点打包”（占91.6%）、“备餐和外卖餐食根据用餐人数，计食计量按需选择”（占90.8%）和“家庭用餐按需选购，加工、储藏食物得当”（占84.8%）。

记者注意到，参与此次调查的学生中有95.4%“在学校食堂或者集中订盒饭”、18.6%的学生“从家自带”，仅有3.2%的学生在“学校附近小餐馆、流动摊点或小超市购买面包等速食”。87.3%的学生对食堂食品安全的总体评价表示满意。超过八成以上中小学生表示“很少”（33.8%）或“不去”（50.7%）光顾学校附近的小餐馆、流动摊点或小超市，1.8%的学生“每天都去”、6.7%“每周去2～3次”、7.0%“每月去2～7次”。其中，有5.9%的被访学生表示在学校周边餐饮场所就餐后出现身体不适等状况。对此，学校应该发挥主阵地作用，守护学生身体健康。

此外，中小学生获取食品安全信息以学校教育为主。调查显示，被访学生中47.5%的学生所在学校每月有1～3次的食品安全教育活动，42.6%的学生所在学校每学期有1～3次的食品安全教育活动，7.4%的学生认为学校很少有此类活动，1.7%的学生表示学校从没有开展此类活动，另有0.8%的学生选择其他。超过九成的学生所在学校能够有规律地开展食品安全教育活动。对于学校开展食品安全教育活动的内容，学生最想了解的是“食品安全科普常识”（88.7%）、“食品安全问题事件的真相”（75.7%）、“学校及其周边地区食品安全状况”（72.2%）和“食品安全相关的法律知识”（71.7%）。

调查对进一步做好中小学生食品安全工作提出了建议，按照《市场监管总局等四部门关于印发<校园食品安全守护行动方案（2020-2022）>的通知》和《上海市校园食品安全守护行动实施方案（2020-2022年）》，全面落实校园食品校长（园长）负责制，按照《学校食品安全与营养健康管理规定》等要求，制定配餐制度和计划，明确配餐人员和要求，细化管理任务分工和责任人，加大经费投入、完善各种硬件设施建设，不断强化学校对食品安全重要性的认识。

根据学生大多在食堂就餐的现状，上海市将继续推进“放心学校食堂”建设，以食品原材料追溯、明厨亮灶、加工操作规范、从业人员健康管理、信息公开等为重点，建立从食品材料来源到加工制作过程的全过程管理体系，积极推进“互联网+明厨亮灶”、人工智能等技术，提升原料溯源把关、设施设备管控、人员行为纠偏等智能化水平。

本次调查相关负责人表示，保障校园食品安全需要市场监管、农委、卫生健康等部门加强沟通联动，切实强化校园食品安全的监督管理，明确监督检查重点，对供餐单位、学校食堂、校园周边餐饮门店和食品销售单位实行全覆盖监督检查，持续加大监督检查力度和频次，规范监督检查行为。严惩重处校园食品安全违法违规行为，主动向社会公开查处结果。鼓励具备条件的中小学校建立家长委员会代表参与校园食品安全监督检查机制，形成良好的社会共治氛围，助力提升校园食品安全意识。