过年“宅家”时间增加 专家：防止暴饮暴食引发慢性疾病

中新网上海2月2日电 (记者 陈静)牛年春节的脚步日益临近，疫情防控仍旧不能放松。各地鼓励“就地过年”，减少人口流动，防止疫情反弹，过年“宅家”时间增多。

上海市消保委方面2日提示，要根据自身实际需求购物点餐，选择合适的份量，且要注意荤素搭配保证营养。食材餐品送到后，要仔细检查外包装、食安封签是否有破损、菜品是否受污染等，以免影响后续体验。据悉，2020年春节，众多宅家民众“收获”了体重。此间医学专家专家提醒民众，春节期间，在防范新冠肺炎之际，还要讲究健康吃喝，防止暴饮暴食带来体重飙升，甚至引发消化系统疾病和心血管疾病等慢性疾病。

胃肠病学专家高磊2日接受采访时表示，有高脂血症、胆囊结石、经常大量饮酒的人群是急性胰腺炎的高危人群，而暴饮暴食、大量进食油腻食物、大量饮酒是导致胰腺炎发作的主要诱因。据悉，胰腺炎是一种消化系统疾病，胆结石、胆汁反流、暴饮暴食等原因都会造成胰腺炎。

这位专家告诉记者，近年来，节假日期间因暴饮暴食导致消化系统疾病的现象非常普遍。春节前后生活方式的骤然变化，疫情期间民众宅家研究美食天天大吃大喝，肠胃得不到休息，也是导致“节日病”患者扎堆就诊的一大原因。

长三角消保委联盟亦在春节特别提示中指出，春节期间食物丰富、菜品丰盛，容易出现暴饮暴食、饮食不规律、过度饮酒的情况，消费者应当注意膳食均衡，注重食物的多样性，控制食物摄入总量，加强锻炼，提高身体素质。老、弱、孕妇等人群要特别注意饮食安全，注重膳食营养。

该联盟提醒民众，外出就餐时做到理性适度消费，文明点餐、厉行节约、反对浪费，用餐时实行分餐制，自觉使用公筷、公勺，倡导“光盘”行动，避免浪费食物；拒绝食用野味和生冷食物。

如何在春节期间养成健康的饮食和生活习惯？高磊表示，食物要多样化，以谷类为主，粗细搭配；多吃蔬菜水果和薯类、奶类、大豆及其制品；常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉，减少烹调油用量，清淡少盐。这位专家提醒民众，三餐尽量定时定量，“定时”能让食物合理消化，同时保持血糖平缓。“定量”指尽量和之前吃的量相同。高磊提醒民众多喝水，少喝饮料，限量饮酒；保证充足睡眠，适量运动，不要久坐，确保生活作息规律。(完)