四川省乐山市持续加强冷链物流疫情防控

为进一步守住守牢冷链食品风险防控底线，有效防范新冠肺炎病毒传播，近日四川省乐山市市场监管局结合“春雷行动2021”，协调相关部门持续开展冷链物流疫情防控执法行动。

乐山市市场监管局强化部门联动，印发了《乐山市冷链物流疫情工作方案》，成立以市政府分管副市长为组长，市场监管、卫健、商务、交通、公安等部门组成的冷链物流疫情防控工作专班，召开专题会议6次，组成联合督查组，每月开展联合执法检查，强化信息互通、线索互享、协查互助，督促落实疫情防控的主体责任、属地责任。该局对接卫健部门，初步统计出约400名从事冷链食品监管和涉及冷链食品生产、加工、销售等人员，预计在春节前完成新冠疫苗接种。

为强化监管监测，乐山市市场监管局推广应用“川冷链”平台，实现人物同防、溯源监管，全市登记注册企业1740家、运输车辆3359台、进口冷链食品259批，督促整改追溯信息180家次。该局会同交通、公安等部门设置联合检查点16个，检查冷链运输车辆270余辆次；联合检查80次，检查冷链食品生产经营主体1万余家次，整改隐患579个；累计核酸检测2523人、食品及包装样品4536个、环境样品7041个，全部为阴性。对从事冷链食品销售的农贸市场、大型商超、冻库，以及以冷链食品为原材料的食品生产经营单位、贮存服务企业等14010户经营主体登记备案、建立台账，做到底数清、情况明。

乐山市市场监管局组织1200余家食品生产经营单位，开展“冷链食品安全防控暨放心食品超市放心餐厅”自我承诺活动。该局印发冷链食品疫情防控技术指南、消毒技术指南1.4万多份，培训执法人员180人、食品生产经营单位4850余家，抽考食品安全管理员2180人，合格率85%以上。同时，该局组织开展了冷链物流疫情防控应急处置桌面推演，全流程演练《乐山市进口冷链食品疫情防控应急处置预案》，提升应急处置能力。

接下来，乐山市市场监管局将持续抓好以冷链食品为重点的常态化疫情防控，进一步强化联防联控机制，压实职能部门、基层组织、市场主体三方责任，依托“川冷链”平台强化“技防”措施，加强日常监管、定期督查，积极推进进口冷链食品集中监管仓建设，督促各地落实冷链食品库长制，织密织牢冷链物流疫情防控防线。（祝志华 李燕芩 记者龚志伟）