坚守食安防线  让百姓吃得安心

2020年11月至2021年2月，山西省市场监管局在全省范围内深入开展食品安全集中整治百日行动，全面排查食品生产经营单位的食品安全风险隐患，坚决打击生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品等违法行为，使全省食品市场秩序明显好转，全力保障了广大群众食品消费安全。

2020年10月23日，山西省市场监管局印发《山西省食品安全集中整治百日行动方案》，对食品生产、流通、餐饮服务等安全整治工作进行安排部署。经过前期的精心准备，百日行动于当年11月正式启动。

“把抽检的主动权交到公众的手中，公众怀疑什么不安全，我们就抽检什么。”2020年11月5日，山西省市场监管局在全省组织开展“你点我检”食品安全专项监督抽检，通过公众的“点”，寻找食品安全的风险在哪里，切实解决百姓身边的食品安全问题。

山西省市场监管局督促食品生产经营企业落实主体责任、质量安全管理责任、生产经营过程控制责任、食品安全追溯体系建设责任等，督促其加强食品安全管理，强化人员健康、环境卫生、索证索票、原料检验、过程控制、出厂检验、食品贮存等关键环节控制；对抽检多次发现问题、投诉举报较多、近年来被查处过的企业，约谈其法人代表及其食品安全管理负责人，督促其开展业务培训，提高保障食品安全的意识和能力。

全省各级市场监管部门以食品安全为最大民生，以人民满意为最高标准，认真履行监管职责和属地责任，及时监测食品安全风险，宣传普及食品安全知识，依法打击违法犯罪行为，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

太原市市场监管局以“放心肉菜示范超市”创建为抓手，发挥示范超市引领示范作用，切实提高超市肉菜经营管理水平。在2020年度该市“放心肉菜示范超市”考核评价中，考核组通过查阅资料、实地查看、随机提问等方式，从质量安全管理、采购模式、进货审查、过程管理、风险管理、信息公示6个方面28个评价要点，对参与创建的“放心肉菜示范超市”进行全面“体检”，最终16家超市入围。

运城市市场监管局强化农村集体聚餐食品安全管理，增强聚餐举办者和承办者的食品安全责任意识，督促其落实食品安全主体责任，切实加强对城乡聚餐厨师的管理。该局开展了重点检查，对发现的问题立即督促整改到位，涉嫌违法违规的，坚决依法依规严肃处理。

忻州市市场监管局把网络食品经营监管纳入食品安全集中整治百日专项行动，牵头对“美团”“饿了么”等第三方平台代理商、合作商以及相关网络餐饮服务经营户进行排查整治。同时，该局对属地学校食堂的各项环节进行了全面检查，督促学校落实食品安全主体责任。

临汾市市场监管局采取安全检查与宣传教育相结合的方式，严格规范食品安全操作程序，加大对加工场地、加工环节卫生状况、厨师健康状况、饮用水质状况等的日常监督检查力度，营造承办人从“要我备案”到“我要备案”的良好氛围。

吕梁市市场监管局通过专项检查，全面清理了“无堂食外卖”，督促网络餐饮服务平台下线一批违法入网经营者，并对外卖送餐员进行培训；督促平台落实主体责任，推广入网餐饮服务者使用“山西食安App”开展晨检和定期自查，落实食品安全主体责任。

晋中市市场监管局坚持以技术手段提升重点单位食品安全保障能力，持续提升校园食堂“明厨亮灶+网络厨房”建设水平。目前全市建成校园食堂明厨亮灶系统696个，覆盖率达100%。

晋城市市场监管局大力推进“互联网+食品”监管，晋城市食用农产品快速检测信息查询系统在“晋来办”App上线。平台运行以来，实现了食用农产品检测数据可随时录入、动态可实时分析掌握、问题可及时发现处置、产地可随时追根溯源，有效保障了群众的“菜篮子”安全。