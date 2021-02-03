我科学家发现荞麦属新种

据中国农科院最新消息，该院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用创新团队，在对我国野生荞麦资源摸底调查研究中，于四川省凉山彝族自治州发现了蓼科荞麦属一个新种，该新种被命名为长花柱野生荞麦。相关研究成果新近发表于《植物分类》上。

团队负责人、中国农科院作科所研究员周美亮介绍，荞麦属植物起源于我国，目前报道有21个种。其中栽培种甜荞和苦荞已从我国传播至世界各地，其余种主要分布于四川、云南、西藏等西南高海拔地势险峻山区及金沙江流域。野生荞麦蕴含丰富的基因资源，对栽培荞麦的育种改良具有重要促进作用。

近年来，周美亮带领团队连续多年对西部多个省份开展野生荞麦资源搜集和调查，累计行程达5万余公里，总计收集20余个种1069份野生荞麦种及栽培种野生类型材料，并采集了第一手图片和标本资料，摸清了我国野生荞麦资源分布的范围和丰度。长花柱野生荞麦就是在此过程中在四川省凉山彝族自治州会理县境内发现的一个荞麦属新种。该种于野外发现时，其植株上的花全部为长花柱类型花（雌蕊显著长于雄蕊），未发现有短花柱花。2018—2020年间，在北京、成都和凉山三个试验场对其分别进行严格单株隔离，观察其授粉和结实情况，表明是完全自花授粉，结实情况正常。对后代的植株形态和花进行观察，其形态特征与野外生长完全一致，遗传性状十分稳定。根据其形态特征，命名为荞麦属第22个种长花柱野生荞麦。（记者瞿剑）