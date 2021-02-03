减肥要适度！脂肪流失会导致“节食脸”

发表在《整形与重建外科》杂志上的一项研究表明，脂肪有效地支撑了面部，减肥会让人看起来显老，因为脂肪的减少会收缩脸颊，使眼睛凹陷，留下可怕的“节食脸”。

“节食脸”之前被认为是由于重力作用在年长时对人体造成的影响，导致皮肤松弛。但美国威斯康星医学院的研究人员在对19名中年志愿者时隔十年的CT头部扫描图像进行研究后发现，重力并不会导致皮肤松弛，反而是体重减轻加速了衰老过程，使脸颊收缩并使下颚看上去沉重。

研究团队称，这一发现解释了为什么很多名人在减肥后看起来老了十岁，这将有助于人们更好地进行整容手术。

对于许多人来说，随着年龄的增长，面部皮肤开始松弛，眼睛、脸颊和下巴周围的体积似乎减少了。研究发现，在两次CT扫描之间的十年间，志愿者的面部脂肪减少了12%以上，这证实了面部衰老的“体积减少”理论。

该研究的主要作者、威斯康星医学院艾伦·摩根博士说：“特别是，我们认为面部深层脂肪的流失会使上层脂肪失去支撑，这导致从鼻子延伸到嘴巴的鼻唇沟加深。同时，更靠近表面的脂肪流失会使脸颊显得萎缩。”

参与研究的19名志愿者并没有接受过面部拉皮或任何其他整容手术，这使得研究团队能够测量脸中部（眼睛和嘴巴之间的区域）脂肪沉积的变化。这些志愿者初次扫描时的平均年龄为46岁，随访时为57岁。

虽然扫描结果因人而异，但研究显示“脸中部脂肪量出现了明确且可测量的损失”，从初次扫描时的46.50毫升下降到第二次扫描时的40.8毫升，十年间下降了12.2%。但是脸皮下各层的脂肪减少量也不尽相同。在表面之下的表层隔室中，脂肪量平均下降幅度为11.3%，而在皮肤深处则为18.4%。

摩根博士说，传统理论认为，随着时间的流逝，面部软组织仅屈服于重力作用。但新研究发现，也许面部衰老的真正罪魁祸首是脂肪流失，包括皮肤表层和更深层部位的脂肪流失。

新研究证明，人脸不仅随着衰老变得组织松弛，而且体积也在减少。该发现将帮助整形外科医生以更符合“生理”的方式重新审视脸部脂肪处理技术，设计出更自然的方法来恢复面部活力，除外科整形手术外，还应使用体积置换来重现年轻面孔。

随着人们对肥胖危害认识的加深，节食对于保持健康至关重要。但凡事皆有度，专家建议人们循序渐进地减肥，多吃富含油脂的鱼类、Omega3脂肪酸、水果、蔬菜，并及时补充关键维生素。（记者冯卫东）