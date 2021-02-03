我国主要畜禽核心种源自给率超过75％

中国农科院副院长刘现武1月26日在“科技创新引领畜禽种业高质量发展”新闻发布会上表示，目前，我国畜禽种业自主创新水平和种源保障能力持续提升，主要畜禽核心种源自给率超过75％，为畜牧业健康稳定发展提供了有力支撑。

刘现武介绍，作为农业科技国家队，中国农科院“十三五”时期在猪、肉牛、山羊、肉鸡、肉鸭、马等主要畜禽基因组解析、功能基因挖掘以及育种关键技术研发等方面取得了系列重大进展，突破了一批育种关键技术，培育了一批畜禽新品种（配套系），保障了种业安全。其中包括针对北京烤鸭的特殊市场需求，培育了“烤鸭专用配套系”，不再采用传统填鸭方式。

中国农科院北京畜牧兽医研究所所长秦玉昌系统介绍了“十三五”中国农科院畜禽种业科研进展：畜禽种质资源保护与利用成效显著，建设和完善了畜禽种质资源保护与共享服务平台网络，实现了777个畜禽品种资源的数字化和信息化共享；以冷冻精液、冷冻胚胎和体细胞等形式长期保存了300多个地方畜禽品种种质资源，大幅度提升了我国畜禽种质资源保存的多样性；对收集资源进行了基本性状鉴定，筛选出一批高产、优质和抗逆性强的种质资源，支持了一系列重要畜禽新品种的培育。发掘了猪、肉牛、山羊、肉鸡、肉鸭、马等主要畜禽的一批具有重大育种价值的功能基因，构建了高效分子育种技术体系。培育了一批畜禽新品种（配套系），保障了种业安全。

以北京烤鸭为例，中国农科院北京牧医所研究员、水禽育种与营养创新团队首席科学家周正奎介绍，烤鸭这一特殊烹饪方式在明清时期就盛行，但它对鸭的体脂含量有很高要求（体脂不达标，烤出的肉质发干、发硬）；在当时一无更好品种、二无配方饲料条件下，只能采取“填鸭”饲养方式。“烤鸭专用配套系”培育项目作出了两项颠覆性改变，一是挖掘出北京鸭脂肪沉积基因，培育出适合烤鸭的全新配套系品种；二是研发了专用的配方饲料，使“填鸭”养殖方式一去不复返了。（记者瞿剑）