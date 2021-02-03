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电饭煲有三个卫生死角

2021年02月03日08:48 来源：人民网-生命时报

　　很多人用完电饭煲，认为只要内胆洗干净就可以了，却忽略了三个卫生死角。如果长期不清洗，积攒的污垢容易繁衍细菌，伤害健康。

　　1.衬盖。衬盖就是电饭煲内胆正上方的铝盖，蒸汽聚集在此处，经常直接接触食物，每次煮粥、煲汤后会有食物残渣。每个电饭煲衬盖的拆卸设计不同，有按钮式、卡扣式等，一般都能将其拆下来清洗。

　　2.排气孔。电饭煲上方有排出蒸汽的排气孔，做饭时食物很容易进入到孔里。可以旋开排气孔的盖子来清洗，长时间不洗很容易滋生细菌。

　　3.加热盘。内胆底部的加热盘如果有剩饭粒等脏东西，不仅容易滋生细菌，也会影响内胆与加热盘的充分接触，降低使用效率。加热盘光用清水是擦不干净的，推荐用抹布蘸上小苏打或挤上点牙膏，用小刷子刷，之后擦干即可。这部分要保持干燥，如果有水必须擦干净。（中家院（北京）检测认证有限公司生活电器检测中心工程师 王莹莹）

(责编：许晓华、李轶群)


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