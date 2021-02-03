如何安全收快递？专家给出人防物防建议

编者按：疫情当前，网购成为很多人获取生活物资的首选方式，但人们对收取快递的安全性也心存顾虑和担忧。因为，冬季气温低，外环境对新冠病毒的生存更加有利。那快递会传播新型冠状病毒吗？中国疾控中心指出，根据目前对新型冠状病毒的认知，其主要传播途径为经呼吸道飞沫和接触传播，一般情况下，快递包裹在运输过程中被新冠病毒污染的可能性小。在疫情防控的当下，生活要继续，对于如何安全收取快递，专家也给出人防物防的相关建议。

人防

需当面验货时：可采取佩戴口罩、与快递员保持1米以上距离、减少交谈、缩短验货时间、不站在快递员下风向等措施，降低和减少可能的感染风险。

无需当面验货时：可让快递员将快递放在门口或快递柜，待快递员离开后再取货，通过无接触收货，降低和减少可能的感染风险。

物防

收取冷链食品特别是进口冷链食品时建议：

佩戴医用口罩/医用外科口罩、一次性手套；

在通风环境下拆外包装；

清洗时，宜浸泡清洗；

肉类食品烹饪熟透后食用；

烹饪所用厨具进行煮沸消毒；

处理完食品后，及时使用“流动水+肥皂/洗手液”，按照“7步洗手法”清洁双手。洗手前，双手不碰口、鼻、眼等部位；

对口罩及手套等垃圾，需使用浓度为500-1000mg/L的84消毒液喷洒后及时清运。

收取来自境外疫情国家（地区）/国内中高风险地区的普通快递时建议：

佩戴医用口罩/医用外科口罩、一次性手套；

在室外通风环境下拆开快递；

根据物品情况采取科学的消毒措施，如：

——塑料包装袋、金属等表面可使用酒精棉球（片）擦拭消毒；

——耐热耐洗的厨具、玩具、织物可进行煮沸消毒；

——纸质物品可在日光下曝晒4小时以上。

处理完快递后，及时使用“流动水+肥皂/洗手液”，按照“7步洗手法”清洁双手。洗手前，双手不碰口、鼻、眼等部位；

对口罩及手套等垃圾，需使用浓度为500-1000mg/L的84消毒液喷洒后及时清运。

收取来自低风险地区的快递一般无需进行消毒，注意清洁即可。

温馨提示

大家在购买冷链食品、收取快递时，只要做好个人防护，勤洗手、常通风，保持安全社交距离等防护措施，快递还是可以让人放心的。（资料来源：上海疾控微信公号）