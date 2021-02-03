小陈今年27岁，是一位性格偏内向的小伙子，两年前创业不太顺利，郁郁寡欢。此后一直失眠，经常辗转反侧到凌晨四五点才勉强睡着，白天又没精神，头晕乏力。随后，小陈到医院就诊，经过中医望闻问诊，发现他除了以上情况，平时还很怕冷、健忘、饭后有饱胀感、大便干且少，还总爱生闷气，舌苔淡而薄白，属于典型的脾虚症状。

随着生活节奏加快，各方面压力增大，失眠成了困扰很多人的健康“杀手”。当我们工作了一整天，晚上只有真正安静下来休息，血液才能入肝脏“藏起来”，若阳不入阴，夜间血液还在兴奋运行，特别在脑部，血液跟白天时一样充沛，人自然无法入睡。中医认为，小陈的失眠主要因脾虚血亏、心神失养，夹有肝气郁结所致，治疗以养心安神、调肝调脾为主，可用党参、白术补气健脾，远志安神定志，加素馨花、合欢皮疏肝解郁安神，龙骨、牡蛎镇静安神。以上用药是根据小陈情况的对症治疗，如果日常生活中有与他情况类似的人，可在医生辨证体质下服用。另外，给大家推荐两个供日常疏肝健脾的方法，不妨一试。

喝合欢宁神茶。取合欢花5克、莲子30克、冰糖适量，将各物洗净浸泡，加2碗水煮沸，加适量冰糖，代茶饮。

按摩神门穴。神门穴位于腕部，小指侧腕部横纹头凹陷处。每天用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉150~200次，力度要适中。按摩的同时，睡眠差者睡前尽量放松，自然呼吸，把注意力集中在双手或双脚上。

（广东省名中医、广东省中医院副院长 张忠德）