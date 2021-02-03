为百姓餐桌增加好粮油（消费万花筒）

“孩子学校的午餐是‘中国好粮油’示范企业提供的，这让我非常放心。”安徽合肥市蜀山区居民吴鑫说，“家里网购米、面或者食用油的时候，我会首先挑选‘中国好粮油’入选产品。”

“十三五”期间，财政部、国家粮食和物资储备局组织实施优质粮食工程，支持示范企业以“公司+合作社+基地+农户”模式结成利益共同体，开展订单收购，建设种植加工基地，增加优质粮油产品供给。作为优质粮食工程的重要内容，“中国好粮油”行动计划扶持389个示范县和1200多家示范企业，增加优质粮食4700万吨。

安徽阜南县引进山东中裕等大型食品加工企业，建成“阜南好粮油直营店”等多个线上线下销售平台。“以工补农、工农互促，优质粮食工程实现了一二三产业融合发展，推动了农业增产和农民增收。”阜南县委书记崔黎说。

“‘中国好粮油’行动给企业发展很大支持。”安徽青松食品有限公司副总经理陈明山介绍说，公司生产线日供应主食产品达50万份，原料全部来自有深入合作的种粮大户和专业合作社，通过订单化种植，并以高于市场价约5%的价格进行收购。

中化现代农业阜南农场技术负责人徐龙介绍说，中化农业、中粮贸易与农户结成利益共同体，在阜南26个乡镇建成30万亩优质小麦基地，统一布局、供种、田间管理，按订单敞开收购，统一烘干仓储。据测算，每亩小麦增收约100斤，每斤收购价高于市场价0.05元至0.1元，每亩种植成本降低约60元，每亩助农增收100元以上。

“中化农业与中粮贸易负责粮食的种植与收储，我们负责加工和销售。”山东中裕食品有限公司安徽分公司负责人刘凯介绍，公司建成年产30万吨的面粉生产线，带动60万亩优质小麦就地加工转化，预计能带动当地700名至1000名劳动力就业。

“从‘吃得饱’向‘吃得好’转变，是优质粮食工程实施以来粮食产业的发展方向。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，下一步将更加关注粮食产业的协同发展，构建粮食现代化产业体系，推动粮食产业向品牌化、绿色化方向发展，为消费者提供安全、优质、可口的粮油产品。

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 19 版）