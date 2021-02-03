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如何过好健康安全年？这些方面都很重要

2021年02月03日07:54 来源：新华网

随着春运开启，越来越多的人踏上归途，疫情防控与新春佳节交织在一起，如何过好健康安全年？

吃得安全

近期，车厘子、冻鱿鱼、奶枣等食品多次被检出新冠病毒核酸阳性，受到普遍关注。如何保证食品安全？

国家食品安全风险评估中心副主任李宁表示，新冠病毒是呼吸道病毒，经消化道感染的可能性极小。新冠病毒核酸检测主要是针对病毒的核酸片段，无论是活病毒、死病毒，都可能检出核酸阳性；食品检出核酸阳性，不代表它就具有传染性。

她说，从全国各地对食品及其外包装特别是进口食品及其外包装的新冠病毒核酸检测来看，总体的阳性检出率也是比较低的，不到万分之一，而且主要集中在食品的外包装，总体的污染量也是比较低的，因为新冠病毒在食品的表面不会繁殖。食品存在活病毒的可能性也是非常小的。

尽管如此，在疫情防控常态化下，消费者也要做好防护。李宁提醒，在处理食品及其包装整个过程中，要勤洗手，保持良好的手卫生，不要用手触摸口、眼、鼻，特别是处理进口食品更要注意。

买得安全

在疫情防控常态化的背景下，今年春节人们的饮食生活与往年可能会有很大不同，亲朋好友外出聚餐的活动会大大减少，采购大量食物在家做饭和网购食品的可能性会大大增加。

李宁提醒，消费者在网购食品时，要特别注意到正规和信誉好的网络平台采购；在收到快递的时候，如果购买的是进口食品，可先用75%的酒精对外包装进行预防性消毒。在整个处理食品和外包装的过程中，要保持良好的手卫生。在加工环节，要做到食品安全“五要点”：保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、食物保持安全温度、使用安全的水和清洁的食材。

为有效防范新冠病毒通过物流渠道由境外向境内传播，国务院联防联控机制日前印发《进口物品生产经营单位新冠病毒防控技术指南》，在进口物品管控方面，要求加强对进口物品源头、装卸储运过程、生产加工过程和销售经营过程等各环节的全流程管控，做到进口货物来源可查，去向可追。在做好进口物品外包装核酸检测和预防性消毒的同时，对内包装及其内容物也应按要求开展核酸检测和预防性消毒，一旦发现核酸检测阳性样品要按要求严格做好应急处置工作。

回得安全

随着春运开启，会有更多的人踏上归途。人在旅途，该如何做好个人防护？

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，首先我们提倡大家春节假期非必要不流动。不管是否流动，都一定要做好个人防护，如果要返乡，一定要提前做好出行规划，及时关注目的地疫情变化和疫情防控的政策措施，多关注交通部门的出行提示。

“若无发热和呼吸道感染等可疑症状，可正常返乡；若出现可疑症状，建议居家休息和就地就医。”许文波提醒，如果乘坐私家车返乡，一定要做好私家车的通风换气，并且乘坐人员下车进入公共场所时要佩戴口罩，返回车辆后建议先用手消毒剂进行手部消毒。

许文波说，如果乘坐公共交通工具返乡，回家途中要全程正确佩戴医用外科口罩，尽量减少因就餐而摘口罩的次数和时间，并且根据时间长短更换口罩。排队等候时要注意保持1米线的安全距离，尽量不和其他候乘人员扎堆。如果旅途中出现发热、咳嗽等可疑症状，要及时联系工作人员，并到指定隔离区休息，可疑症状者应及时到指定医疗机构就诊。

“回到家乡后要按照当地的防控要求，落实各项防控措施，少串门、少聚集。”许文波说。（记者沐铁城）

(责编：许晓华、李轶群)


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