“阳刚之气”，需要阳光和风雨来培育

据新闻晨报报道，教育部日前在答复全国政协委员有关提案时表示，将更多注重学生“阳刚之气”的培养，推动青少年文化学习、体育锻炼和心理健康协调发展。

这方面全社会确有共识，那就是青少年教育中增加阳刚之气的培养很有必要。阳刚之气不能简单地理解为男性化。事实上，不论男生女生，都需要培养阳刚之气。

阳刚之气有更丰富的内涵，责任意识、担当意识，团队意识、自强精神、合作精神、锐意进取的创新精神，都是阳刚之气的重要组成部分。

想明白了这一层，操作起来就会少一些盲目性。

上述种种阳刚之气的重要组成部分，其培养之路，显然不是课堂上讲讲课，老师反复强调几句，就能无中生有，而是需要在活动和实践中一点点培养起来，需要阳光也需要经历风雨。

体育课和军训是培养的一种方式，但它们毕竟不可能承担如此多的功能，这就需要老师和学校设计更丰富的校园环境，提供更多的成长模式。同时，也需要教育大环境的配套，比如户外的集体活动能不能更多一些？对挫折教育的容忍度能不能更大一点？在文化课的学习中多强调一些英雄气，多讲一些团队合作的故事等等。

还有那个老话题，自信心培养很重要。君不见，我们的青少年在各种诉诸笔墨的国际大赛上都有不俗的战绩，屡获第一，但很多孩子讲话轻声细语，不擅于表达，害怕表达。不少国外的孩子虽然成绩未必耀眼，但在表达上起码是自信的。这份自信正是阳刚之气的体现。

再说得开一点，在社会生活中，我们通过影视等渠道多给孩子们展示一些刚健质朴的形象，少一些阴柔躲闪的案例，是不是更能激发他们的责任意识呢？这种潜移默化的影响，万万不可轻视。起码，影视作品中不要总是一昧出现“阴柔的小丑”。

说到底，阳刚之气这个话题之所以引起广泛关注，还是因为社会对青少年有更多的期待。所谓少年强则国家强，少年事关国家的未来。十年树木，百年树人，需要早作规划，早作筹谋，才能在未来结出硕果。