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立春，喝玫瑰枣茶疏肝驱寒

中国中医科学院西苑医院耳鼻喉科主任医师 徐春英

2021年02月02日10:45 来源：人民网-生命时报

2月3日是立春节气，自然界由冬到春，是阳长阴消的过程。《黄帝内经·灵枢》中有一句话叫“春生夏长”，与自然界相适应，人体阳气有向上向外生发的特点，春季养护也宜顺应自然界和人体阴阳变化。春属木，与肝相对应，春季养护以养肝为原则。

首先，立春阳气初生，肝脏充盈，肝气旺，如果肝气升发太过或肝气郁结，容易损伤肝脏，茶饮宜选择疏肝理气的中药。玫瑰花归肝、脾、胃经，味甘、性温平和，气味芳香，有行气、疏肝作用。立春茶饮选择玫瑰花可起到条畅气机、改善气血运行不畅、养肝疏肝的作用。

其次，立春乍暖还寒，饮茶要驱散冬天聚集的寒邪，促进人体阳气生发，中药选择宜辛温而非寒凉。同时情志生发之气较旺容易影响脾胃功能，故茶饮方中可搭配大枣，其性甘温，归脾胃经，可起到补气补血，驱散余寒，暖胃护肝、养肝的作用。

茶饮方法：每次10粒干玫瑰花，3枚大枣，去核，切成小块，300毫升纯净水煮开冲泡10分钟，温饮。

玫瑰花茶药食同源，口味较佳，有诸多功效，但其有收敛作用，便秘人群少饮。同时玫瑰花茶有活血散瘀作用，孕期及月经期女性及有出血倾向者慎喝。

(责编：许心怡、许晓华)


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