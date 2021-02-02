引导家庭聚餐不超十人

临近新春佳节，疫情防控工作仍不能松懈。当前，境外新冠肺炎疫情持续蔓延，我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现。2月1日上午，广州市政府官网公布《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。

通知称，广州各区、各单位要做好组织引导和政策解释，倡导群众就地过年，非必要不出行，确需出行人员原则上不前往境外和国内中高风险地区，当好“疫情防控第一责任人”。

文/广州日报全媒体记者申卉 图/广州日报全媒体记者苏俊杰

景区接待游客量不超过最大承载量的75%

通知强调，党员和机关、事业单位以及国有企业干部职工要带头就地过年，引导外来务工人员、留校师生就地过年。在落实疫情防控要求方面，接收来自境外和国内中高风险地区的包裹要做好外包装消毒，清洗或接触冷冻冰鲜食品后应及时洗手，加工烹饪时应充分煮熟煮透。

由于新春佳节临近，通知提醒，要从严从简开展节日庆祝活动，确需举办的，应严格落实各项防控措施，做好应急处置准备。暂停宗教场所、民间信仰场所聚集性活动。会议、培训、活动尽量采取线上方式，原则上不组织集体团拜和大型慰问、联欢、聚餐、培训等活动。引导群众婚丧嫁娶、红白喜事从简办理，家庭私人聚会聚餐一般控制在10人以下。严控景区接待规模，继续实行限量、预约、错峰入场，景区接待游客量不超过最大承载量的75%。影剧院、娱乐场所等密闭公共场所接纳消费者人数不超过核定人数的75%，落实客流管控、进场佩戴口罩、测温、扫码等防控措施。

为保障在穗过年群众生活“有年味”，通知称鼓励全市大型卖场、肉菜市场、社区（农村）小商超生鲜店不休市、不歇业，确保群众生活必需品不停供、不断档、不脱销。商务部门通过搭建“2021广州好嘢网上年货节”平台，满足群众一站式办年货、吃年饭、逛花街需求，推出“Young城Yeah市—乐游广州过大年”年终大促销，引导餐饮企业提供订制化年夜饭外卖服务。

对特殊群体摸底排查、走访探视 确保“不漏一户，不落一人”

为保障在穗过年群众管理服务“有温度”，通知称对困难老年人、孤儿、留守妇女和儿童、流浪乞讨人员、残疾人、精神病人等特殊群体，包括因就地过年无人探望的老年人、儿童等，依托“广州市困难群众兜底保障平台”，落实摸底排查、走访探视，确保“不漏一户，不落一人”。交通方面，要最大限度满足节日期间就地过年群众购物、休闲、娱乐出行需求，防疫等应急物资、民生物资顺畅流通。

此外，通知中称，要引导和支持企业稳定岗位，不裁员、少裁员；指导企业合理安排生产，制定错峰放假和调休计划，在落实节假日工作待遇的基础上，鼓励企业发放“留岗红包”“新春礼包”，以薪留工；结合“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动，鼓励异地务工人员利用假期参加线上培训提升技能。