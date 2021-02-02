防止男孩子女性化需多管齐下

近日，教育部答复了一位全国政协委员的提案，提案名为《关于防止男性青少年女性化的提案》。教育部表示：将从加强体育教师配备、加强学校体育制度顶层设计、深入开展健康教育及加强青少年心理健康教育相关问题研究等方面更好地解决这一问题。

教育部的答复迅速冲上微博热搜，足见话题的敏感度和公众的关注度。确实，这个问题早就该重视了。早在120多年前，梁启超先生就提出，少年强则中国强。按照这种逻辑推演，少年“娘”会怎样？不免令人忧虑。教育部开出的“药方”，第一剂就是强化体育锻炼，“野蛮其体魄”固然是培养男性阳刚之气的重要手段，但不是唯一。细究男性青少年女性化的原因，显然不能全让“缺乏体育锻炼”背锅。

一个人的成长，离不开家庭、学校和社会。而在当下，这三个方面，都有把男性青少年推向女性化的倾向。先看家庭，在大多数家庭中，父亲总是扮演赚钱的角色，母亲则承担着育儿的责任，人们戏称为“丧偶式育儿”。父亲的缺位，对于男孩子养成男子汉气概是不利的。再看学校，中小学阶段是男孩子成长的关键期，是性格塑造的黄金期。放眼望去，从小学、初中到高中，男教师占比都比较低，有些小学里，男教师成了“珍惜动物”，这对男孩子阳刚之气的养成也是不利的。女教师自然用女性视角、女性方法来教育男孩子。最后来看社会，青少年喜欢追星，特别是娱乐明星。而在娱乐圈中，不少当红小生都存在女性化倾向，一些小生戴耳钉、穿洞裤、染头发、化浓妆，外貌不男不女、说话阴阳怪气，起到了坏的示范。

这种氛围之下，一些男性青少年出现女性化倾向也就不足为奇了。

防止男性青少年女性化，固然要多上体育课、上好体育课，强其男性体魄，但仅有体育课是不够的，必须综合施策，家庭、学校、社会三方密切配合，为男性青少年健康成长创造一个良好的环境。就拿家庭教育来说，父亲再忙，也不能让妻子一个人管孩子。尤其是男孩子教育，做父亲的一定要多参与，教他成为一位合格的男子汉。

（连海平）