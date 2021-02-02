热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

这六个症状 警惕耳聋眼花找上门

2021年02月02日09:52 来源：北京青年报

　　提到老年，人们脑海里会浮现出耳聋眼花这样的词语。在衰老过程中，老年人最直观的感受就是看不清楚、听不清楚了，儿孙的面庞逐渐模糊，电视的声音越调越大，每每打电话的声音在旁人听来都像在吵架，自己却浑然不觉。

　　这不仅仅是视力、听力的下降，听力视力障碍作为老年综合征，还会影响老年人的独立生活能力，增加老年痴呆的发生率，甚至还会引起抑郁等心理问题。

　　有视力、听力障碍的老年人，在日常生活中，从购物、做饭到做家务，都会花费比以前更长的时间；在去银行进行理财或亲友聚会的时候，也会出现沟通困难。甚至有些独居的老年人，经常选择方便处理的食材，进而导致营养不良，甚至衰弱及失能。久而久之，一些有视力、听力障碍的老年人便不愿意与人交流，产生社会隔离，发生老年痴呆和抑郁的风险都将大大增高，这是一个恶性循环。

　　很多老年人认为视力、听力障碍是自然的衰老过程，不愿寻求帮助，但又不希望和儿女或其他陪护人员同住，这就大大增加了老年人生活中出现意外的风险。

　　了解了视力、听力障碍带来的不良影响，大家可能要问，这些问题能纠正吗？其实大部分是可以改善的。老年人视力下降的主要原因有老视（也就是我们俗称的老花眼）、白内障、老年性黄斑变性、青光眼、糖尿病视网膜病变等，最常见的老视可通过佩戴眼镜来矫正，而白内障可通过手术来完全逆转。

　　老年性听力损失，我们熟悉的治疗方法是佩戴助听器，目前还可以选择电子耳蜗植入、电声刺激、中耳植入装置等。

　　说了这么多专业的治疗手段，大家会问，什么情况提示存在视力、听力障碍呢？如果出现以下六种情况，就需要提高警惕，及时到眼科、耳科门诊就诊：

　　读书、读报、看手机时出现困难；

　　外出时难以认出街对面的朋友；

　　夜间视力下降；

　　打电话时听不清楚对方说话；

　　正常谈话或看电视时听不清楚；

　　嘈杂环境中不能听清别人说话等。

　　医生会给老年人做视力、听力方面专业的检查，并进行诊断及提出治疗建议。虽然衰老是不可避免的，但是有了自我健康意识、家人的细心陪伴和现代医学的助力，耳聋眼花可以改善，老年人的世界不再混沌，生活可以变得多姿多彩。

　　文/何玉 (北京同仁医院老年医学科)

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn