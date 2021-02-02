国家医保局：27省份开展普通门诊费用跨省直接结算试运行

2月1日，国家医保局发布消息称，2021年1月，新增山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、湖北、广西、海南、陕西、宁夏、青海、新疆15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点省份，首批开通统筹地区89个、定点医药机构663家。

2018年以来，长三角、京津冀、西南五省相继开展区域内普通门诊费用跨省直接结算试点。截至2020年底，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、云南的所有统筹地区，以及四川、贵州、西藏的部分统筹地区，开通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构和定点零售药店双双突破1万家，累计直接结算人次突破300万。

2月1日起，上述27个省（区、市）依托国家异地就医结算系统统一开展普通门诊费用（不含门诊慢特病）跨省直接结算试运行。

已办理基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算备案人员同步开通普通门诊费用直接结算服务，无需另外备案。其他有异地普通门诊就医需求的人员按照参保地异地就医管理要求办理异地就医备案，在上述试点地区的试点定点医药机构就医时，可以按照规定直接结算。跨省异地就医人员直接结算的门诊费用，原则上执行就医地规定的支付范围及有关规定(基本医疗保险药品、医疗服务项目和医用耗材等的支付范围)。基本医疗保险基金起付标准、支付比例、最高支付限额等报销政策执行参保地规定。

国家医保局开发上线的国家医保服务平台APP，提供异地就医备案功能，22个省份的170个统筹地区参保人可以依托国家统一的线上备案渠道办理备案，同时可以在线查询开通普通门诊试点的统筹地区和定点医药机构。为保障参保人员权益，试运行期间直接结算未成功的费用，仍保留原有报销渠道。国家医保局还将继续优化管理、规范流程、改进服务，推进医疗保障高质量发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。