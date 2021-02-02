老人被骗光积蓄投江：警惕养老骗局成新坑老产业

3万块可以预订一个养老床位，3万，5万，11万，29万元……“钱存得越多，之后入住折扣越大”，这是湖南益阳纳诺老年公寓宣传的投资养老政策，在这种宣传的诱惑下，当地不少老人将自己所有的积蓄都投了进去。2020年7月，纳诺因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。半年后的2021年1月21日，62岁的曹某林纵身从湖南益阳资江大桥跳下。（1月31日《中国经营报》）

对于老人的投江，知情人的说法是，老人没办法解决问题，就只能解决自己：曹某林无法解决的，是投了17万元进养老机构，打了水漂而维权无望，被立案侦查定性为“投资受损人”的无奈。

原本是为自己提前打造美好的晚景，到头来却掉进了养老欺诈的陷阱，这种情况近年来时常见诸媒体。2019年8月，法制网曾有报道：湖南长沙多名老人在顺祥老年公寓预定养老床位，投资几万至几十万元不等。当时承诺，合同期满退还预存的本金，每年还会有分红。但后来老人们不仅利息没有见到，连本金都拿不回来了。

同年6月，湖南常州警方也侦破一起以“认购养老床位”为名非法吸收公众存款的案子，此案共有500多位老人受骗，涉案金额1.2亿余元。

坑老产业在保健品等领域大肆收割之后，又把黑手伸向养老领域，很多老人刚刚对保健品骗局稍有醒悟，就又掉进了“养老”的坑，类似投江自杀的惨剧再次上演……老龄社会前夜，老人群体财产安全何处安放这个题目，让人倍感焦虑。

“收割老年人”形成产业，公共管理层面有必要反思履责不力的问题。现代社会，老年人应成为重点保护的群体，在老龄化不断加深的背景下，保护老年群体的责任也更重。市场化养老确是发展方向，但规范养老市场，却是公共管理的责任。社会上频发养老欺诈现象，有关方面不能总是后知后觉、发生极端事件后才高度重视。

以“益阳62岁老人投江”事件来说，挂着养老名头的机构，推出所谓“3万，5万，11万，29万……”“钱存得越多，之后入住折扣越大”的营销行为，为何没引起监管方面的重视、没受到干预？事实上，这种营销行为的圈钱特征十分明显；而抛开非法吸收公众存款问题，单说这种多年之后受益的投资，对老年人而言，风险本来就非常大。相关部门不该不察。

据报道，涉事益阳光辉颐养健康产业有限公司成立时，当地及上级有关部门领导曾出席开业庆典，当地媒体还刊发了领导莅临指导的现场照片。按说，从鼓励民间资本参与市场化养老的角度，对社会养老机构的成立表示重视，并没有问题，但更需要重视的问题是关注养老产业健康发展，特别是市场的规范。否则很容易留下为某些机构“站台”“背书”的印象。

而事实上，很多老人相信养老机构的宣传，与“领导莅临”不无关系。益阳一对投入所有积蓄的老夫妻，就给记者发去有当地媒体的宣传报道、领导莅临指导的现场照片，说“看了这些，你们也会动心的”。

我国市场化养老还刚刚起步，必然面临着很多复杂问题，而加强监管，防范养老服务走偏、变异，应是重中之重。特别要警惕少数“假养老机构”把市场化养老的信任度搞坏，一旦老人们失去对市场化养老的信任，问题恐怕很难修补。