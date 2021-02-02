成都市双流区查获大量非法冷链肉食品

在“春雷行动2021”暨冷链物流疫情执法行动中，四川省成都市双流区市场监管局和区公安局联合查获大量非法冷链肉食品，数量达到40多吨。

2020年12月27日，成都市双流区市场监管局接到成都市公安局双流区分局线索通报，会同公安机关抽调执法人员编组成两个执法检查组，分别前往双流区羊双路113号的羊双冻库和双流区空港五路610号的伟佳冻库依法进行现场检查。在羊双冻库门口一辆正在卸货的货车上查到5.1吨牛毛肚，在伟佳冻库内，查到储存有30袋盐毛肚（1.08吨），上述牛毛肚均“四证不齐”，经营者张某某等人涉嫌销售不符合食品安全标准的食品，执法人员现场对涉案人员和产品采样后进行了送检。同时，公安机关根据线索，还查处了区外非法冻库两处，共查获从印度非法进口的牛肉（毛肚）制品40余吨（价值约400余万元），挡获王某某等涉案人员18名，扣押冷链运输货车2辆。

成都市双流区市场监管局依法对羊双冻库和伟佳冻库现场检查后，依法将案件移送成都市公安局双流区分局，目前公安机关已对该案立案侦查。

根据公安机关通报，该案情节较重的7名犯罪嫌疑人均因涉嫌“生产、销售不符合安全标准的食品罪”被公安机关依法刑事拘留。目前，涉案人员和涉案冷链食品经核酸检测均为阴性，案件正在进一步调查处理中。（记者龚志伟）