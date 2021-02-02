国家卫健委：返乡防疫政策层层“加码”是懒政也是防疫资源浪费

返乡政策

●要做到“六个不”

近期，部分地方出现对返乡人员健康监测和核酸检测等方面“层层加码”“一刀切”的情况，引发普遍关注。1月31日，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，“层层加码”和“一刀切”，既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费，各地要规范落实2021年春运期间的疫情防控要求，科学精准做好疫情防控的相关工作，不得在现行政策的基础上擅自“加码”“层层加码”，不得在工作中搞“一刀切”。

“国家在总结前一阶段经验教训的基础上，依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能地降低疫情扩散的风险，从而保护人民群众的健康，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。”米锋说。

会上，米锋强调，对于北京市以外的省份，要做到“六个不”：不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。

对于个别地方出现防疫政策“层层加码”“一刀切”等现象，米锋表示，各地应该及时纠偏，国务院联防联控机制综合组将密切关注各地政策的执行情况，对执行政策明显不符合要求的情况，将予以通报，要求立即整改。

疫情形势

●全国疫情总体风险可控

米锋介绍，今年1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。

但他也表示，上周后半段，全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量已经开始下降，前期发生聚集性疫情的地区防控效果开始显现，正在推进分区分级防控措施，全国疫情总体风险可控。

疫苗进展

●接种数量已超过2400万剂次

据中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，截至目前，各地累计报告新冠疫苗接种数量已经超过2400万剂次。

许文波表示，目前我国防控策略以“外防输入，内防反弹”为重点，首先开展重点人群的接种工作，尽力缓解输入性疫情防控的压力。后期我国会根据新冠肺炎的流行特征、疫苗研发进展、疫苗供应情况和疫情防控策略等适时调整免疫策略，有序安排相关人群接种疫苗工作。

有关不良反应，许文波称，初步监测分析显示，新冠疫苗的一般反应发生率与2019年我国上市后疫苗报告发生率基本一致，严重异常反应报告发生率略低于2019年上市已应用疫苗的发生率。新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗。

溯源进展

●世卫专家组已走访金银潭医院等地

米锋在发布会上介绍，世卫组织国际专家组已于1月28日下午解除集中隔离医学观察，并且走访了湖北省中西医结合医院、武汉市金银潭医院，与医务人员和早期患者进行了交流，还参观了“人民至上、生命至上”抗击新冠肺炎疫情专题展览。

米锋表示，中方与世卫专家组已就下一步工作安排达成了一致意见，将在继续遵照当地疫情防控规定的基础上，开展走访有关疾控、科研机构和贸易市场等等，科学、严谨地做好新冠病毒溯源联合研究工作。中方也将一如既往地秉持开放、透明和负责任的态度，继续同世卫组织保持合作，为更好地预防未来的风险，保护好各国人民的生命安全和健康，作出自己的贡献。

热点问答

为何近期无症状感染者数量增多？

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波：近期，我国报告的无症状感染者有增多趋势，主要是因为发现病例的能力增强了，同时采取了积极主动发现病例的措施，很多还处于潜伏期的病例就被检测出来了。此外，多地缩短了核酸检测时间间隔，增加了核酸检测次数，也使得更多更早期的或者排毒量更低的感染者被筛查出来，这些感染者很多都处于无症状状态。

当前，我国绝大部分地区处于低风险地区，通过各种途径发现的无症状感染者，各地已及时采取医学隔离观察措施。许文波强调，病例早期发现是避免疫情蔓延的关键，这需要每个人配合，要做好日常个人防护，如果出现发热等可疑症状，一定要积极配合防疫措施。

食品检出核酸阳性有传染性吗？

国家食品安全风险评估中心副主任李宁：近期，多地出现车厘子、冻鱿鱼等进口食品被检测出核酸阳性，引发普遍关注。新冠病毒核酸检测主要是针对病毒的核酸片段，无论是活病毒、死病毒，都可能检出核酸阳性，因此食品检出核酸阳性，不代表它就具有传染性。这些食品检出核酸阳性，只能说明它曾经被新冠病毒污染过。到目前为止，还没有发现消费者经采购、加工食品而感染新冠病毒的案例报道。新冠病毒是呼吸道病毒，主要经呼吸道飞沫和人与人密切接触传播，经消化道感染的可能性极小。

从全国各地对食品及其外包装特别是进口食品及其外包装的核酸检测来看，总体的阳性检出率较低，不到万分之一，而且主要集中在食品外包装，总体的污染量也比较低。在加大预防性消毒和核酸检测等情况下，食品存在活病毒的可能性也非常小。特别是发现问题食品后，都及时进行了处置。因此，消费者因接触食品而感染新冠病毒的可能性是非常小的。

春季学期能正常开学吗？

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰：关于今年春季学期的开学安排，目前的要求还是全面、正常和安全开学，各地各校已经制定了开学计划，会根据疫情防控形势的发展和变化及时调整。

王登峰强调，各地各校要随时分析和研判疫情形势，并提前做好春季学期开学的各项准备工作。特殊情况下，可能需要分批错峰开学。如果春节过后还有中高风险地区的话，这些地区的学生可能要暂缓返校。同时，要求各地各校要做好线上线下教学相互衔接的准备，需要的时候，可以随时开启线上教学。

王登峰称，教育部已经启动新版学校疫情防控技术方案的修订工作，会尽快完成，在春季学期开学的时候，各地各校会有新的技术方案。（记者 王莉）