27省区市门诊费用跨省直接结算试运行

本报北京2月1日电 （记者叶紫）据国家医保局消息，从2月1日起，27个省区市依托国家异地就医结算系统开展普通门诊费用（不含门诊慢特病）跨省直接结算试运行。

据悉，2018年以来，长三角、京津冀、西南5省相继开展区域内普通门诊费用跨省直接结算试点。截至2020年底，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、云南的所有统筹地区以及四川、贵州、西藏的部分统筹地区，开通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构和定点零售药店均突破1万家，累计直接结算人次突破300万。今年1月，新增山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、湖北、广西、海南、陕西、宁夏、青海、新疆15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点省份，首批开通统筹地区89个、定点医药机构663家。

国家医保局开发上线的国家医保服务平台APP，提供异地就医备案功能，22个省份的170个统筹地区参保人可以线上办理备案，在线查询开通普通门诊试点的统筹地区和定点医药机构。