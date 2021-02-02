热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

27省区市门诊费用跨省直接结算试运行

2021年02月02日08:22 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京2月1日电  （记者叶紫）据国家医保局消息，从2月1日起，27个省区市依托国家异地就医结算系统开展普通门诊费用（不含门诊慢特病）跨省直接结算试运行。

　　据悉，2018年以来，长三角、京津冀、西南5省相继开展区域内普通门诊费用跨省直接结算试点。截至2020年底，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、云南的所有统筹地区以及四川、贵州、西藏的部分统筹地区，开通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构和定点零售药店均突破1万家，累计直接结算人次突破300万。今年1月，新增山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、湖北、广西、海南、陕西、宁夏、青海、新疆15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点省份，首批开通统筹地区89个、定点医药机构663家。

　　国家医保局开发上线的国家医保服务平台APP，提供异地就医备案功能，22个省份的170个统筹地区参保人可以线上办理备案，在线查询开通普通门诊试点的统筹地区和定点医药机构。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn