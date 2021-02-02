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北京湿地总面积已达5.87万公顷

2021年02月02日08:22 来源：科技日报

2021年2月2日是第25个世界湿地日，今年湿地日主题为“湿地与水”。记者从北京市园林绿化局了解到，随着奥林匹克森林公园湿地、南海子湿地公园等第二批12块湿地纳入市级湿地名录，全市市级湿地已达47块。“十三五”时期，全市累计恢复建设湿地1.1万余公顷，首都湿地总面积已达5.87万公顷。

2020年12月17日，北京市政府办公厅正式公布了本市第二批12个市级湿地名录，湿地类型涵盖了河流湿地、公园湿地和湿地公园三种，包括奥林匹克森林公园湿地、南海子湿地公园等。河流湿地系首次被纳入名录。

截至目前，北京市共发布两批市级湿地名录，共计47块湿地列入市级湿地名录，总面积达2.7万余公顷，占全市湿地总面积的46%。

按照《北京市湿地保护条例》，全市对湿地实行分级分类保护，按照湿地生态功能和环境效益的重要性，分为国家重要湿地、市级湿地、区级湿地和一般湿地，并实行名录管理。

据新一轮全市湿地资源调查显示，北京市400平方米以上湿地总面积已达5.87万公顷，占市域总面积的3.6%，分为4类9型。其中河流、湖泊、沼泽等天然湿地2.79万公顷，库塘等人工湿地3.08万公顷。（记者马爱平）

(责编：李轶群、许晓华)


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