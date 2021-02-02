教育部禁止手机入课堂，手机如何拿得起放得下管得住？

近日，教育部办公厅印发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，要求中小学生原则上不得将个人手机带入校园。确有需求的，须经家长同意、书面提出申请，进校后应将手机由学校统一保管，禁止带入课堂。

清华大学附属中学校长王殿军说，现在让学生学会正确使用和管理手机，将来学生走上社会，才有可能在面对更新的事物时做到正确驾驭、合理使用。“学会正确使用手机是一门必修课，也是当下教育的一部分。学生手机使用管理折射出学校的管理理念和育人水平，必须坚持‘管’与‘教’结合，化危为机。”王殿军说。

学校要将手机使用纳入日常管理

如何在中小学加强学生手机管理，近年来成为摆在广大教育工作者面前的难题。智能手机，不仅是通信工具，还有上网、游戏和社交等多种功能。自控力较差的学生，容易沉迷其中，浪费时间，损害视力，甚至接触到暴力、色情等不良信息。

据南京市玄武区教育局副局长、南京市第九中学校长张恒柱介绍，管控中小学生在学校使用手机，已成世界共识。意大利、法国、德国、美国、英国、日本等国家已经通过立法或者其他形式明令禁止学生将手机带进校园或者课堂，有的规定在教师和家长的引导下学生才能使用手机，芬兰禁止向初三以下的学生销售手机。

手机，要管，也要合理地管。

张恒柱说，学校有效管理学生手机，可通过管理、诊断、教育三步法。

一是管理。家长、学生和教师三方一起制定大家认可的手机管理制度，帮助学生养成良好习惯。学校还可以通过建设优秀班集体的方式，在班集体形成比较优秀的朋辈文化，开展丰富的活动，让孩子放下手机，去做更有价值更有意义的事情。二是诊断。对那些不能遵规守纪的学生，要了解他无法放下手机的原因和背后的成长诉求。再来，就是教育。张恒柱说，现在不少家长甚至老师简单地用没收、摔手机的方式解决问题，实际上是在激化矛盾而不是解决矛盾。教育方法要入情入理，让学生真正意识到过度使用手机的危害性和加强管理的必要性。有些办法可以让孩子慢慢远离手机，如增加户外活动，帮助孩子制定科学的作息时间表等。

家长要及时介入，防微杜渐

《通知》还指出，各校要做好家校沟通，家长应切实履行教育职责，形成家校协同育人合力。

家庭是人发育、成长、生存的首要基地，家长应当言传身教，注重培养孩子良好的生活习惯和行为习惯。华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师刘长海说，家长要引导子女养成阅读、艺术、运动、实验、社交等多方面的兴趣。冷静思考是否有必要为子女配备手机以及购置怎样的手机等问题，在赋予子女手机使用的权利时与子女约定手机使用时限等具体事项，约定临时上交手机的事由和合理流程。

当孩子出现过度使用手机的迹象时，家长应及时介入。他说，值得注意的是，寒假、暑假期间，很多家长将手机当作免费的保姆，放任子女无节制地使用手机，殊不知，手机依赖的坏习惯一旦养成就需要花费大量的力气才能纠正。

定好了规则，就要做到规则面前人人平等。刘长海表示，要求子女做到的，家长首先要做到。家长带头遵守规定，主动用阅读、运动等正能量活动充实自己的生活，让子女对手机管理规定心服口服，而且能够为子女树立成长榜样。

“身处移动互联时代，面对智能手机的普及，广大家长必须与时俱进地提升家庭教育智慧，和学校一起引导子女养成合理使用手机的好习惯。”刘长海强调。（记者 张盖伦）