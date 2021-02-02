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海关去年截获检疫性有害生物6.95万次

2021年02月02日08:21 来源：科技日报

海关总署1日发布消息，2020年，全国海关从进境货物中截获检疫性有害生物384种、6.95万次，截获次数同比增长15％。

海关是实现国门生物安全的第一道防线和屏障。

相关人士透露，去年海关总署系统梳理境外动植物疫情和外来物种传入途径，加强口岸查验，实施早期预警，指导全国海关进一步筑牢口岸检疫防线。全年海关截获的6.95万次检疫性有害生物达384种，并从进境旅客携带物、寄递物中截获外来物种1258种4270批，来自102个国家或地区。退回或销毁来自38个国家（地区）的进口农产品579批，有力保障了国内农业生产安全、生态环境安全和人民群众生命健康安全。

根据口岸检出情况，海关总署去年以来及时发布警示通报44份，对外发布违规通报893份，涉及35个国家（地区）。

目前，海关总署已将外来入侵物种口岸防控工作纳入“十四五”海关发展规划，全面提升口岸防控能力，切实防范外来物种入侵，促进经济社会发展和生态保护协调统一。（记者陈瑜）

(责编：李轶群、许晓华)


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