国家中医药管理局：绷紧疫情防控这根弦

本报北京2月1日电 （记者王君平）国家中医药管理局日前召开中医药系统新冠肺炎疫情防控工作视频会议，围绕中医药系统防控救治工作薄弱环节，对做好疫情防控特别是防范医院感染等工作再强调、再部署、再推进。国家中医药管理局局长于文明表示，各级中医药主管部门和各中医医疗机构要充分认识当前疫情防控形势的严峻性、复杂性，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上，始终绷紧疫情防控这根弦，进一步增强底线思维，全力以赴做好疫情防控和防范医院感染工作。

会议要求，要确保防控短板改进到位，把农村地区疫情防控作为重中之重，加强中医医疗机构基础条件建设，强化对疫情防控薄弱环节的工作指导和部署。要在疫情应急处置中坚持中西医结合、中西药并用，确保疫情发生后中医药第一时间参与，深度介入预防、治疗和康复全过程。要确保群众健康权益保障到位，统筹做好疫情防控和患者诊疗服务，切实保障人民群众中医药服务需求。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 13 版）