专家提示：选婴幼儿护肤品“械”字号更安全

近期，一名女婴疑似抹抑菌霜变“大头娃娃”。6个月大时，该女婴体重就飙升到22斤，脸上的肉把五官挤变形，且有发育迟缓、多毛等症状。福建省漳州市卫健委发文称，经检测，涉事的抑菌霜中含有氯倍他索丙酸酯，企业涉嫌生产、销售伪劣产品。

此事引发了宝爸宝妈们的关注，家长如何给宝宝选用安全有效的护肤霜？宝宝出现什么症状必须引起重视？为此，记者采访了中日友好医院皮肤病与性病科医师薛珂。

薛珂告诉中青报·中青网记者，婴幼儿使用的护肤品中如果加入大量激素，可能引起激素依赖性皮炎，最明显的特征是满月脸，面部毛发增多。长期使用可能引起肝脏、肾脏的损伤，引起性早熟等表征。

“婴儿从出生到6个月内，从母体里带有生长激素，皮脂分泌旺盛。过了6个月，婴儿的皮脂分泌量下降，皮肤容易干燥，这个时候就需要涂抹护肤品。但婴儿的皮肤娇嫩，角质层薄，抗菌和免疫力都比较弱，皮肤屏障容易受到破坏，对于外界的刺激就会比较敏感，家长应慎重选购护肤品。”薛珂说。

薛珂表示，购买护肤品时，家长可以一“看”，二“闻”，三“试”。

“看”，为看护肤品的批准文号和成分说明。尽量选择清爽不油腻的产品，含有重金属、防腐剂的要慎重选择；尽量避免购买不良反应和禁忌事项中标有“尚不明确”等模糊字眼的产品。

“我国外用产品批文最常见的是‘妆’字号和‘械’字号。‘械’字号产品是经过国家药品监督管理局备案，一般不添加激素、抗生素、重金属等容易引起不良反应的物质，成分比较安全、简单，一般在医院、药店销售。市场上大部分化妆品是妆字号，也是在药品监管部门备案后获得的许可证号，妆字号相对来说宽松，一些成分在一定百分比要求下是允许添加的。宝宝使用的保湿霜、护臀霜大部分是妆字号。消字号是经过我国卫生部门审核批准，主要用于卫生消毒的物品，比如医院里常用的消毒剂、卫生用品，还有一些婴儿的消毒湿巾、抗菌药物等。产品如果标明消字号，可能会含有激素或者药物成分，长期使用可能会导致皮损，比如出现红斑、灼热、瘙痒等症状，可能引起皮肤干燥、增加感染的易感性，还可能出现多毛、痤疮、满月脸等激素使用过量的症状。”薛珂说。

“闻”，是闻护肤品的气味。家长先闻一下有没有酒精、香精等气味，尽量选择没有气味的护肤品。

“试”，建议宝妈先试用，没问题的话可以在宝宝耳后少量使用，如果没有过敏、不适等症状方可继续使用。

小宝宝皮肤一旦出现问题，家长不能随意涂抹药物，应向专业人士咨询，明确原因。“如果小宝宝出现全身较大面积皮疹，哭闹不止，瘙痒甚至影响睡眠，要及时到正规医院就诊。皮疹症状引起发热、精神不振等全身的症状，要尽快就诊。”薛珂提醒家长们，首先要明确病因。有很多家长误以为孩子只是得了湿疹，实则不然，很多皮肤病跟湿疹的表现很相似，比如真菌感染，治疗和应对方案也不完全相同，因此明确诊断尤为重要。

对于婴幼儿最常见的过敏引起的湿疹，薛珂表示，首先要找到并避免孩子接触过敏原。“孩子平时接触的东西、饮食、空气中的花粉都可能引起过敏。如果瘙痒严重，可以口服药配合外用药，临床上对于年龄比较小的孩子以外用药为主。”

呵护好孩子娇嫩的皮肤，宝爸宝妈们平时还应该注意些什么呢？薛珂建议家长不要给孩子化妆、烫头发。“市面上常见的化妆品大部分是‘妆’字号的，一般含有香精、色素、酒精、激素等有刺激性的物质。小宝宝皮肤屏障脆弱，长期使用容易引起皮肤屏障的损坏，导致过敏、激素依赖性皮炎等问题。烫头发的过程中，在头上抹的药水大部分是化学制剂，可能通过皮肤吸收到人体内，对身体造成损害，也会导致头发变脆。而且，烫过的头发不容易梳洗，可能阻碍汗液分泌，进而影响孩子头皮及毛囊正常的新陈代谢。”

冬天冷风一吹，孩子小脸就红扑扑的。薛珂表示，北方地区多数户外经常有寒风，室内有暖气，会造成孩子皮肤黏膜的干燥，皮肤屏障容易破损，需要加强保湿，可以给孩子适当多涂一些保湿霜，选择一些“械”字号的护肤品。如果面颊、嘴唇出现红肿、刺痛的情况，要及时就医，及时应用药物控制症状。