冬天嘴干起皮，小心得了唇炎

冬天，除了冷，还有一大特色，那就是干，哪里都干。很多人的嘴唇就像是被风霜肆虐过一般，起皮、干燥，裂血口子……越干越舔，越舔嘴唇越干，循环往复。接下来，唇部问题就发生了，轻则起皮，稍微涂点润唇膏可能就缓解了，但严重的一不小心就患上了唇炎。冬天嘴唇越舔越干，很大可能是患上了唇炎。

诱发唇炎的常见因素有以下4类：感染性因素，有些人经常口干舌燥，出现口唇疱疹，则更容易引发唇炎；刺激性因素，局部潮湿浸渍、反复摩擦、长期摄入辛辣、刺激性食物，有可能导致唇部皮肤的受损，而出现唇炎；过敏性因素，对于某些敏感个体而言，某些唇部护肤产品或者牙膏中的成分有可能导致唇部皮肤的迟发性过敏反应，从而诱发唇炎反复发作；日光性因素，如果唇炎仅在下唇部位反复发作，则日光性唇炎的可能性较大，多与光敏感皮肤和进食光敏性食物有一定关系。

唇炎的具体原因确定，需要专业的医学检查。如果唇炎反复发作或症状较为严重，建议面诊皮肤科或口腔黏膜专科医师。但某些唇炎的反复发作与季节性因素有一定关系。日光性唇炎，通常于夏秋季紫外线照射较强时更容易发作。特应性唇炎，主要与皮肤干燥敏感有关，冬季由于天气干冷，更容易出现症状发作。春季和秋季季节变化时由于人们的作息规律发生改变，可能出现一过性免疫功能下降，从而导致疱疹性唇炎的反复发作。

此外，还有一类个体被称为“特应性体质”，也容易患上唇炎。这类人群的皮肤对于外界环境和食物种类的变化均较为敏感，有时虽然并非真正意义上的“过敏”，但在季节、天气、环境及食物种类改变时也有可能出现唇部干燥、皲裂、小水疱等炎症反应的表现。

如何判断自己得了唇炎，出现下面3种情况建议引起重视或及时就医面诊：唇炎症状常年发作，通过加强润肤、防晒和日常护理后仍然无法有效缓解；唇炎症状影响日常生活，比如经常发生干燥、脱屑、皲裂，影响进食及唇部表情等；皮肤屏障已经完全破坏，如出现较大面积的水疱、渗液、糜烂、结痂等。

如果是轻度的唇炎没有大面积破损，可以参考以下方法。

首先，加强日常润肤保护和防晒，可选择质地相对滋润且无香味的唇膏产品，或者凡士林晶冻等单一成分的润肤剂进行唇部保护，夏季也可选择含有防晒成分的唇膏，并在日间佩戴深色口罩阻挡紫外线。其次，平时减少辣味、刺激性食物的摄入，避免唇部接触酒精、刺激性牙膏等具有刺激性成分的物质，可减少唇部刺激的发生机会。在唇炎爆发期，需保持患处局部的清洁和滋润，多饮水，避免经常做出夸张的唇部表情。如果加强护理后1~2周以上，唇部炎症仍然没有明显改善，建议及时就医治疗。

（中国医学科学院北京协和医院主治医师 舒畅）