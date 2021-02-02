寒冬时节，人体阳气内收，是一年中最适合饮食调理与进补的时期，这是因为此时人体阳气内收，更能消化和吸收其他季节里无法充分吸收的补品。可不少人一进补就上火，出现口腔溃疡、喉咙痛、头晕、疲惫等。你是否也遇到了此类情况？怎样可以缓解上火症状？

实火、虚火要分清

牙龈肿痛、口腔溃疡、大便干、小便黄，相信这是很多人理解的上火。“中医认为火是从阳气（阳热）转换而来，分为‘少火’与‘壮火’。少火是一种正常的、具有生气的火，能温煦脏腑组织，保卫机体，属于生理之火。壮火指的是过于亢盛的一种阳气，它会损耗人体阴液，属于病理之火，这是我们通常所指的‘上火’。”广东省中医院主任中医师徐国峰表示，上火是很常见的现象，中医认为上火属于热证，分为实火和虚火。

体内有“火”，不灭固然不行，但是在“灭火”前，徐国峰提醒，首先要先区分好到底是“实火”还是“虚火”。

引起实火的常见原因分外因和内因两种。一种主要是外在环境因素导致，如风、寒、暑、湿、燥、火是自然界中六种不同的气候变化，正常情况下我们长期生活在这个环境不会生病，但气候变化异常或人体正气不足的时候，六气反而成了伤人致病的邪气，这时候“火”就是致病因素的“外火”。另一种是各种内在原因导致，比较常见的是饮食辛辣和熬夜，导致的人体阴阳失衡、阳盛于阴的内热证候。

虚火有两个概念，一是阴虚而导致火旺的现象；二是气虚和阳虚出现的气虚发热、“真寒假热”现象。阴虚有五脏之阴偏虚与精血津液亏损等不同情况，阴虚则阳气相对地偏亢，而非阳气绝对过剩，所以虽然常见火旺征象，实为阴虚所引起。

徐国峰介绍，可以从五个方面判断实火还是虚火——

看病程。发病急，病程短的多属于实火；发表缓，病程长的多属于虚火。

看小便。小便颜色黄气味重是实火；小便颜色淡清是虚火。

看大便。大便干结多为实火，大便稀软或腹泻多为虚火。

看舌头。舌质红、舌苔厚黄的为实火；舌质红或者淡红、舌苔薄的为虚火。

看发热。发热温度高、全身燥热、口渴饮水多是实火；发热温度相对较低、身体忽冷忽热、不想喝水多为虚火。

“并非所有上火的人都会出现发热的症状，此时可根据其他四个方面判断。另外，临床上经常有虚火实火夹杂的情况，这个则需要由医生判断。”徐国峰提醒，比如我们脾胃不好的时候，最初可能表现出来的是虚像，但这时我们又管不住嘴，吃了很多的煎炸油腻食物，体内的“虚火”就可能会“堆积化实”变为“实火”。

胃火、心火、肾火、肝火、肺火各不同

徐国峰介绍，上火分为胃火、心火、肾火、肝火、肺火五种。其中，胃火多因不良的饮食习惯造成，表现为大便干、口臭、舌苔黄，餐后胃脘部易反酸发热，过食辛辣烧烤后尤为明显；心火多表现为心烦，白天坐立不安，夜间失眠，舌尖红甚至舌尖口疮，小便色黄或刺痛、淋漓不尽；肾火一般多为虚火，表现为头晕目眩、耳鸣耳聋、牙齿松动或疼痛、傍晚口干、烦热、失眠、盗汗、多梦、遗精，有时甚至尿道灼痛、腰膝酸软或腿痛、脚后跟痛等；肝火表现为口苦、胸胁胀满、头胀痛、大便干，同时可出现女性月经过多、男性阴囊、湿疹潮湿等情况；肺火表现为嗓子红、肿、痛，咳嗽咳痰，鼻涕浓稠色黄。

“大家常见的多为心火和肝火。”徐国峰说，调养它们有妙招。

心火也分实火和虚火，应先进行判断后再选择药物调养。心实火可选择导赤丸，若有咽喉红肿疼痛、头痛眩晕及大便燥结可选用牛黄解毒片、玄麦甘桔颗粒等中成药，食疗可食用苦瓜、荸荠等偏苦寒食物来清心火。心阴不足的虚火可选用天王补心丹或柏子养心丸，使阴阳平衡。

肝火也分为肝火旺（实火）和肝阴虚（虚火）。肝实火伴有下阴的湿热，可以选用龙胆泻肝丸，如果伴有肠胃积热时，可以服用左金丸，饮食上可用苦瓜、芹菜等。肝虚火可选用杞菊地黄丸或丹栀逍遥散，以滋阴降火。

食疗“灭火”效果佳

“冬季上火除了可用药物进行调理，还可以通过以下食疗方来降火。”山西医科大学第二医院副主任医师刘新艳推荐了几款食疗方——

百合雪梨汤。做法：百合30g，雪梨1个，冰糖适量，将百合用清水浸泡一夜，次日将百合连同清水一起倒入砂锅内，再加半碗多清水，煮一个半小时，待百合已烂，加入去皮核切块的雪梨及冰糖，再煮30分钟即成。此汤有滋生津液、清热除烦、养阴泻火功效，十分适合于阴虚火旺、热病后阴虚以及平素易上火、体质偏热而引起的头晕头痛、口苦咽干之病症。

莲子银耳汤。做法：银耳、莲子、红枣、枸杞、冰糖各适量，银耳用清水泡开，将底部泛黄的硬结剔出，撕碎备用。汤锅放清水，将银耳、冰糖、枣子、枸杞放入冷水中，开火加热至煮沸，一定要不断搅锅，防止银耳胶质粘锅，煮开后，关小火熬煮，也要不断搅锅。提醒大家，水要一次放够，要留出蒸发的余地，煮的过程中间不可加水。此汤可滋阴润肺，安神养心。

银耳红枣汤。做法：银耳，红枣，冰糖，将银耳放入温水，浸泡30分钟，待银耳充分发开之后，换清水清洗干净去根，将银耳撕成小片，放入锅内，加水，大火煮开，加入洗净的红枣、冰糖，一同沸煮10分钟左右，再改为小火，煲上一两个小时，可根据口味加入适量冰糖调味。此汤可补血养颜，滋阴去噪。

秋梨汤。做法：梨1个、陈皮20g、冰糖适量，把梨洗净带皮切成块，陈皮洗净切小块，锅中倒清水，加入梨和陈皮盖上锅盖，用大火烧开后转小火煮20分钟，20分钟后加入适量冰糖再煮10分钟搅拌即可。此汤可去燥降火、清肺止咳。

花旗参瘦肉汤。做法：花旗参用热水泡软，洗干净，切薄片，猪瘦肉用开水汆过，洗干净血水，把花旗参和瘦肉一起放进砂锅加适量水，大火煲沸腾后转小火煲两个小时，加适量食盐即可。此汤补益五脏、补心安神。

冰糖苹果汤。做法：苹果1个约250g、清水400g、冰糖适量，苹果洗净后去核，连皮切片，将苹果片放入锅里，加入清水煮开，转小火煮15分钟，加入适量冰糖溶化后即可。此汤有生津止渴、润肺除烦、健脾益胃、养心益气、润肠、止泻功效。（本报记者 陈晶）