给孩子选零食别忘“三看”

放寒假了，许多孩子在家又可以大吃特吃零食了。但什么样的零食适合孩子吃？给孩子挑零食时要关注哪些信息？

首先，看营养成分表。营养成分表中排名越靠前的，说明用料越多，尽量不要选糖和钠排名靠前的零食。比如孩子常喝的牛奶，购买时需注意营养成分表排名第一位是“牛奶”的才是货真价实的牛奶，排名第一位是水的可能是含乳饮料。

其次，看零食类别。油炸、烧烤、腌制零食不选或少选，比如膨化食品、油炸食品等。坚果含有丰富的脂肪酸、矿物质，这些营养元素都是大脑发育必不可少的，多吃坚果能让孩子更聪明。全麦面包能为孩子补充能量，并且脂肪含量低，是很好的加餐食物。低糖燕麦片还可以搭配牛奶一起吃，味道更好、营养更全面。水果、蔬菜含有丰富的维生素、膳食纤维，能增强抵抗力。3岁以上孩子可常吃的零食主要有酸奶、鲜奶、坚果、水果等。需要提醒，3岁以下孩子不适合吃整粒坚果和坚硬的颗粒食物，以免呛到气管，造成窒息风险。

最后，查看过敏信息。相较大人，孩子是非常容易过敏的，严重时会导致死亡。因此，每次给孩子买零食时，要看清楚包装上的过敏原标记。常见的过敏食物有牛奶、蛋、海鲜、贝类、花生、大豆和小麦等。如果孩子有过敏史，务必谨慎选择。

还要提醒的是，对孩子来说，身体发育非常快，需要的营养比较多，两餐之间适当增加一些零食很有必要。对于零食，家长也不要一味否定，只要挑对了，适量吃不会有问题。（湖南省儿童医院神经内科副主任医师 杨赛）